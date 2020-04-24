سلطانة المعز الحلقة 1.. البحث عن الآثار في منزل غادة عبد الرازق

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "سلطانة المعز" للنجمة غادة عبد الرازق، العديد من الأحداث المشوقة، حيث تدور أحداث المسلسل داخل حارة المعز.
تجسد غادة عبد الرازق، شخصية سلطانة، وهي تعمل على عربة كبدة، كما ظهر الإعلامي عمرو الليثي في أولى حلقات المسلسل بدوره الأعلامي لتسجيل لقاء مع سلطانة داخل المنطقة التي تعمل بها، وبمرور الأحداث تكتشف سلطانة وجود حفرة في منزلها يبلغ عمقها 8 امتار، الأمر الذي يجعلتها تحقق في الواقعة بمساعدة أهل المنطقة.
تكتشف سلطانة، أن هنالك منظمة كبيرة تريد الحفر في منزلها للبحث عن الأثار في تلك المناطق الأثرية، الأمر الذي يجعلها تستعين برجال المنطقة بدلًا من الأستعانة بالشرطة، وبالفعل تنجح في الوصول لبعض الحقائق التي قد تدلها على الفاعل الحقيقي.
"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وانتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.
طرحت الفنانة نوال الزغبي، أغنية "اتحاربت" وهي تتر مسلسل سلطانة المعز ، للنجمة غادة عبد الرازق، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة بنوال الزغبي، على "اليوتيوب".
تقول كلمات الأغنية :"اتحاربت أنا وإتكرهت .. وشككونى فى نفسى تُهت .. إتحاسبت وشيلت ذنب .. شفُت غدر وشفُت كدب .. حاولوا ياما يهدوا فيا .. مين معايا ومين عليا ؟؟؟ .. الحياه مليانه ظَلمه .. وناس كتيرة مُزيفه .. ناس مايتوصفوش بكلمه .. والأمان بنا إختفى".