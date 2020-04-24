سلطانة المعز الحلقة 1.. البحث عن الآثار في منزل غادة عبد الرازق

تكتشف سلطانة، أن هنالك منظمة كبيرة تريد الحفر في منزلها للبحث عن الأثار في تلك المناطق الأثرية، الأمر الذي يجعلها تستعين برجال المنطقة بدلًا من الأستعانة بالشرطة، وبالفعل تنجح في الوصول لبعض الحقائق التي قد تدلها على الفاعل الحقيقي.

"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وانتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

طرحت الفنانة نوال الزغبي، أغنية "اتحاربت" وهي تتر مسلسل سلطانة المعز ، للنجمة غادة عبد الرازق، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة بنوال الزغبي، على "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية :"اتحاربت أنا وإتكرهت .. وشككونى فى نفسى تُهت .. إتحاسبت وشيلت ذنب .. شفُت غدر وشفُت كدب .. حاولوا ياما يهدوا فيا .. مين معايا ومين عليا ؟؟؟ .. الحياه مليانه ظَلمه .. وناس كتيرة مُزيفه .. ناس مايتوصفوش بكلمه .. والأمان بنا إختفى".