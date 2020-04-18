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فن

سوسن بدر تهنئ غادة عبد الرازق بمسلسلها الجديد سلطانة المعز

السبت 18/أبريل/2020 - 09:34 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" الإعلان التشويقي لمسلسلها القادم فى السباق الرمضانى "سلطانة المعز".
 
وعلقت على الصورة قائلة: "سلطانة المعز ان شاء الله ٢٠٢٠، قناة النهار مصر حصري، قناة السعودية الأولى حصري، قناة العراق الأولي دجلة حصري، قناة الأردن رؤيا حصري، أتمنى إن المسلسل يعجبكم وربنا يديم علينا الصحة والستر علشان الأيام المفترجة اللي احنا فيها بإذن الله".


وهنأت الفنانة سوسن بدر  الفنانة غادة عبد الرازق بمسلسلها الجديد، قائلة: "مبروك حبيبتي بالتوفيق ان شاء الله".


"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وانتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

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