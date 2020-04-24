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فن

مسلسل البرنس الحلقة الأولى.. محمد رمضان سمكري دوكو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:22 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
بدأت اليوم أحداث الحلقة الأولي من مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان الذي يقدم شخصية رضوان، ويتمني السفر للعمل إلى الإمارات، حيث يعمل فى السمكرة والدوكو بورشة والده.

وظهر أيضا شقيقه الفنان محمد علاء "ياسر" الذى يشارك فتحى شقيقهم الثالث فى التجارة غير القانونية.

كما ظهر "حجازى" الذي يسعى إلى شراء منزل والدهم، ولجأ إلى "فتحى" (أحمد زاهر) ليتولى أمر إقناع والده بالبيع، فيما اتجه الأخيرة للخلاق والده بعد رفضه.

كما ظهرت الفنانة نجلاء بدر، فى دور زوجة "رضوان" محمد رمضان، حيث تتغلب عليها الشكوك بأن زوجها لا يحبها.

ويعرض مسلسل "البرنس" يوميا على قناة "dmc" فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء، ويعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الثانية صباحا.

ويشارك فى بطولة العمل، الفنانة نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "البرنس" ثانى عمل يجمع بين المخرج محمد سامى ومحمد رمضان، بعد أن قدما مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق بعد عرضه نجاحا واضحا
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