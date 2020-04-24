AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد وفاته بـ كورونا.. ابنة الدكتور أحمد اللواح تنتظر نتيجة العينة 10

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:44 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي

أكّدت إسراء اللواح، ابنة الشهيد الدكتور أحمد عبده اللواح، الأستاذ بكلية طب الأزهر، والذي توفي نهاية شهر مارس الماضي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، أنَّها تنتظر نتيجة تحاليلها في المرة العاشرة، وسوف تخرج من مستشفى العزل بالإسماعيلية بعد ثبوت سلبية عيناتها.


آخر ما كتبه الطبيب الخامس المتوفى بـ كورونا داخل مستشفى العزل

الصحة: تسجيل 201 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و7 وفيات

بـالأسماء.. خسائر جيش مصر الأبيض في تزايد.. 76 مصابا بـ كورونا توفى منهم 5

 

وجاءت نتيجة تحاليل ابنة الشهيد اللواح، في المرة التاسعة صباح اليوم الجمعة سالبة.


وكانت إسراء اللواح، قد دخلت مستشفى العزل بـ"أبو خليفة" يوم 29 مارس الماضي، بعد يوم واحد من احتجاز والدها إثر إصابته بفيروس كورونا.


ونعت وزارة الصحة والسكان، الدكتور أحمد عبده اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، ، عن عمر يناهز 57 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور الإبلاغ عن حالة الدكتور أحمد عبده اللواح، بأنها حرجة، وإيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، تم نقله إلى مستشفى التضامن ببورسعيد، وتم تجهيز غرفة استقبال الحالات الحرجة بقسم الطوارئ بجهاز تنفس صناعي، وماسك (cpap)، وكان في انتظاره طاقم طبي مكون من مدير المستشفى، وطبيب الرعاية المركزة وطبيب الطوارئ، وطاقم التمريض المدرب على التعامل مع حالات كورونا المستجد.


وأضاف أنه تم التعامل مع الحالة، وإعطاء العلاج اللازم وفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة من وزارة الصحة لفيروس (كوفيد -19)، وبعد استقرارها حالته تم نقله إلى أحد مستشفيات العزل بمرافقة مدير مستشفي التضامن الذى أصر على مرافقة المريض، وعلى الفور تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له وفقًا لبروتوكولات العلاج، لافتًا إلى أن الحالة الصحية للطبيب شهدت أمس تحسنًا ملحوظًا، إلا أنه حدث تدهور مفاجئ، ووافته المنية في تمام الساعة الثانية عشر وثلاثون دقيقة صباح اليوم الإثنين الموافق 30 مارس 2020.

بعد وفاته بـ كورونا.. ابنة الدكتور أحمد اللواح تنتظر نتيجة العينة 10
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حالة حرجة للغاية.. كيف تعاملت الصحة مع اللواح طبيب بورسعيد المتوفى بـ فيروس كورونا؟

الصحة تكشف كواليس اللحظات الأخيرة فى حياة الطبيب أحمد اللواح ضحية كورونا

شيخ الأزهر ناعيا اللواح: بطل من أبطال مصر المرابطين لحفظ المصريين من الوباء الخبيث

الصحة: اللواح توفي عن عمر يناهز 57 عاما

شقيقة الطبيب اللواح متأثرة: ادعوا له بالرحمة.. وابنته في الحجر الصحي ..فيديو

شاهد.. كيف نعى النائب مصطفى بكرى الراحل أحمد اللواح مصابا بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت ٢٥/٤/٢٠٢٠ مهنيا وعاطفيا وصحيا

وائل جمعة يروي تفاصيل لأول مرة عن واقعة شهيرة بين حسن شحاته وميدو

جسدت دور نبوية فالنتينو مع الزعيم.. ماذا تعرف عن هدى المفتي

عامر عامر يكشف حقيقة المفاوضات مع النادي الأهلي

أول رد فعل من تياجو راموس بعد انتهاء علاقته بوالدة نيمار

أهم الأخبار .. القصة الكاملة للقبض على سما المصري .. ووقف إطلاق النار باليمن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ضيقة.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

بملابس محتشمة.. نوال الزغبي تستقبل رمضان بهذه الإطلالة

لـ أطفالك.. طريقة عمل الفشار بالكراميل خطوة بـ خطوة