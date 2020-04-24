أبكيتني كثيرا.. محمد عبد العزيز يدوِّن عن ظهور شقيقه كضيف شرف في الاختيار

هنأ الفنان محمد محمود عبد العزيز شقيقه كريم بعد ظهوره ضيف شرف فى مسلسل الاختيار وذلك عبر صفحته على "انستجرام".





ونشر محمد محمود صورا من أحداث العمل وعلق قائلا "مبروك لإبنى البكرى كريم محمود عبدالعزيز ظهورك فى مسلسل الاختيار ظهرت ضيف فى عدد قليل من المشاهد و لكن أبكيتنى كثيرا.





واضاف "ربنا يحميك و يخليك ليا و يبعد عنك كل شر، مبروك لكل فريق عمل مسلسل الاختيار اصدقائى و زملائى و مش قادر اقول اسماء لأن كلكم جامدين جدًا ما شاء الله عليكم.





وتابع "عمل مشرف يرد اعتبار كل شهيد راح فداء لوطننا الغالى مصر، الله يرحمك يا منسى يا بطل و يرحم كل شهدائنا الرجاله الابطال اللى راحوا فدانا و ربنا يحمى كل ابطالنا العظماء اللى مازالوا بيحمونا بدمهم عساكر و ضباط جيش و شرطه و طبعا مش هاننسى جيشنا الابيض اطباء مصر 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬

تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬

(اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)





ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صعقة الذي استتشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.





ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.





وقام المخرج بيتر ميمي بتصوير جزء كبير من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، والتي تضمنت مشاهد اكشن خطيرة لأحمد العوضي.





ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E ، قناة ام بي سي دراما.





ويشارك 9 نجوم في مسلسل الاختيار كـ ضيوف شرف من ابرزهم آسر ياسين ، ماجد المصري ، إياد نصار وصلاح عبد الله.



