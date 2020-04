أبكيتني كثيرا.. محمد عبد العزيز يدوِّن عن ظهور شقيقه كضيف شرف في الاختيار

View this post on Instagram

مبروك لإبنى البكرى كريم محمود عبدالعزيز ظهورك فى مسلسل الاختيار ظهرت ضيف فى عدد قليل من المشاهد و لكن ابكيتنى كثيرا، ربنا يحميك و يخليك ليا و يبعد عنك كل شر. مبروك لكل فريق عمل مسلسل الاختيار اصدقائى و زملائى و مش قادر اقول اسماء لأن كلكم جامدين جدًا ماشاء الله عليكم. عمل مشرف يرد اعتبار كل شهيد راح فداء لوطننا الغالى مصر، الله يرحمك يا منسى يا بطل و يرحم كل شهدائنا الرجاله الابطال اللى راحوا فدانا و ربنا يحمى كل ابطالنا العظماء اللى مازالوا بيحمونا بدمهم عساكر و ظباط جيش و شرطه و طبعا مش هاننسا جيشنا الابيض اطباء مصر 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)