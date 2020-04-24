صفية العمري تنشر صورة لها بصحبة أحمد السقا ودنيا سمير غانم.. شاهد

نشرت الفنانة الكبيرة صفية العمرى صورة جديدة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات انستجرام"





وظهرت صفيه العمرى بصحبة النجم احمد السقا والفنانة دنيا سمير غانم خلال إحدى المهرجانات".





من ناحية أخرى، انتهت المخرجة روجينا بسالى، من كل مراحل فيلمها " كان لك معايا" الذى كتبت قصته وتخرجه ويقوم ببطولته النجمة الكبيرة صفية العمرى والنجم القدير محمود قابيل.





وصمم أفيش الفيلم أحمد المصرى وشارك فى كتابة السيناريو مع مخرجته يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكورأسامة الشناوى وصوت بسام فرحات ومسلم الحسينى ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادى ثروت ومونتاج مها رشدى وموسيقى راجح داود.





الفيلم تجسد من خلاله الفنانة صفية العمرى شخصية مصممة أزياء مصرية يهودية صديقة لسندريلا الشاشة وايقونة السينما المصرية والعربية، سعاد حسنى، وهى التى تصمم لها ملابسها وفى نفس الوقت تحب ضابطا وهو الشخصية التى يجسدها النجم محمود قابيل، لكن الظروف تمنع زواجهما فيتزوج الضابط وتمر السنوات لكنه يعود إليها بعد فترة زمنية كبيرة ويطلبها للزواج ليستعيد العاشقان حبهما الأول فماذا سيحدث هذا ما سيكشفه الفيلم.







