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رياضة

وائل القباني يكشف كواليس توقيعه للنادي الأهلي وسر تراجعه عن ارتداء القميص الأحمر.. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 02:25 ص
وائل القباني
وائل القباني
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إسماعيل محمود
كشف وائل القباني، مدافع نادي الزمالك السابق، عن كواليس توقيعه للنادي الأهلي وتراجعه عن تمثيل المارد الأحمر.

وقال القباني في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة:" أحد مسئولي الإدارة "سلمني " للجمهور، وجدت الصحف تؤكد أنني أماطل مع نادي الزمالك بخصوص عقدي، وحادثني بعدها مسئولو النادي الأهلي، طلبت 400 ألف جنيه أيضًا ومضيت للنادي الأهلي، فتحت باب الانتقال للأهلي بسبب وعود مسئولي الزمالك الزائفة، واجهت الأهلي وفزنا عليه وكنت موقع لهم."

وأضاف:" كان متبق لي 6 أشهر في عقدي مع الزمالك، طلبت من مسئولي النادي الأهلي عدم الإعلان عن انتقالي للفريق حتى أستطيع إكمال مسيرتي مع الزمالك بكامل عطائي، ومن ثم وجدت كافة تفاصيل جلستي مع مسئولي الأهلي نشرت في وسائل الإعلام، لذا طلبت منهم عقدي ورفضت الانتقال، وحادثني ممدوح عباس وودعني بإعطائي 100 ألف جنيه سنويًا بخلاف عقدي مع الزمالك."

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