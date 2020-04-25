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سيارات

سيات تعود للعمل في أسبانيا بعد فحص جميع الموظفين

السبت 25/أبريل/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلنت شركة سيات لصناعة السيارات التابعة لمجموعة فولكس واجن عن فحص جميع موظفيها استعدادًا لاستئناف العمل في 27 أبريل للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد .

سيخضع أكثر من 15,000 موظف للفحص باعتبار الفحص الطبي أفضل طريقة حسب تصريحات شركة سيات الاخيرة كما يقول Bonaventura Clotet رئيس IrsiCaixa  وعضو مجلس سيات العلمي .

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واكد عضو مجلس سيات العلمى قائلا : “إن اختبار جميع الموظفين هو أفضل طريقة لتقليل انتشار الفيروس. علاوة على ذلك، من وجهة نظر وبائية، إنها فرصة عظيمة لإثراء المعرفة العلمية لدينا حيث أن القوى العاملة في سيات هي عينة كبيرة من المجتمع”.

جاء ذلك بعد غلق دام لاسابيع فى شركات سيات بل فى جميع شركات السيارات فى اوروبا والعالم بسبب انتشار الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

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