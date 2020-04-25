قبل طرحه في مايو.. تسريب مواصفات هاتف إل جي LG Velvet

أعلنت شركة إل جي LG ، عن تاريخ إطلاق هاتفها الذكي الجديد LG Velvet، وذلك من خلال حدث عبر الإنترنت في 7 شهر مايو القادم.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قد شوقت الشركة الكورية الجنوبية للهاتف الذكي المميز من خلال فيديو ترويجي، والذي أظهر شكل وتصميم الهاتف والذي يأتي ضمن سلسلة الفئة المتوسطة، بديلأ عن تشكيلة LG G، التى تم إيقاف تصنيعها حاليا.









ومن خلال مقطع الفيديو الذى نشرته إل جي لاستعراض تصميم جهاز LG Velvet، فإلى جانب معالج Snapdragon 765، أظهرت تسريبات جديدة حجم الشاشة التى من المفترض أن تأتي بحجم 6.7 بوصة.





وتشير التسريبات إلى أن هاتف إل اجي القادم سيأتي مزود بكاميرا خلفية بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل مع ميزة مثبت الصورة البصري OIS، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر العمق بدقة 5 ميجابيكسل، ويشاع أن المستشعر الرئيسي هو ISOCELL Bright GM2 من سامسونج.





وحسبما ورد في التسريبات حول الكاميرا الأمامية، التى ستأتي بدقة 16 ميجابيكسل، مع مسشعر لبصمات الأصابع، و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة من خلال بطاقة microSD.





وذلك إلى جانب مكبرات صوت ستيريو مدمجة، ويتمتع الجهاز بمقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP68، كما يتضمن الهاتف بطارية بسعة 4300 ميللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي.





وسيتوفر الهاتف في كوريا الجنوبية بأربع خيارات لونية هي الأبيض والأخضر والرمادي والبرتقالي، على أن يباع بسعر يقرب من 730 دولارا أمريكيا في كوريا الجنوبية.