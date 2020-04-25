AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

قبل طرحه في مايو.. تسريب مواصفات هاتف إل جي LG Velvet

السبت 25/أبريل/2020 - 05:00 م
LG Velve
LG Velve
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة إل جي LG، عن تاريخ إطلاق هاتفها الذكي الجديد LG Velvet، وذلك من خلال حدث عبر الإنترنت في 7 شهر مايو القادم.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قد شوقت الشركة الكورية الجنوبية للهاتف الذكي المميز من خلال فيديو ترويجي، والذي أظهر شكل وتصميم الهاتف والذي يأتي ضمن سلسلة الفئة المتوسطة، بديلأ عن تشكيلة LG G، التى تم إيقاف تصنيعها حاليا.


ومن خلال مقطع الفيديو الذى نشرته إل جي لاستعراض تصميم جهاز LG Velvet، فإلى جانب معالج Snapdragon 765، أظهرت تسريبات جديدة حجم الشاشة التى من المفترض أن تأتي بحجم 6.7 بوصة.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف إل اجي القادم سيأتي مزود بكاميرا خلفية بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل مع ميزة مثبت الصورة البصري OIS، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر العمق بدقة 5 ميجابيكسل، ويشاع أن المستشعر الرئيسي هو ISOCELL Bright GM2 من سامسونج.

وحسبما ورد في التسريبات حول الكاميرا الأمامية، التى ستأتي بدقة 16 ميجابيكسل، مع مسشعر لبصمات الأصابع، و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة من خلال بطاقة microSD.

وذلك إلى جانب مكبرات صوت ستيريو مدمجة، ويتمتع الجهاز بمقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP68، كما يتضمن الهاتف بطارية بسعة 4300 ميللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي.

وسيتوفر الهاتف في كوريا الجنوبية بأربع خيارات لونية هي الأبيض والأخضر والرمادي والبرتقالي، على أن يباع بسعر يقرب من 730 دولارا أمريكيا في كوريا الجنوبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اشتري Galaxy S10 بـ 5150 جنيها فقط

اشترى Galaxy Note 9 نسخة 128 جيجابايت بـ 4700 جنيه

تسريب مواصفات Motorola Edge هاتف موتورولا الأرخص سعرا.. صور

اشترى Galaxy Note 9 بـ 4500 جنيه فقط

Redmi K30 Pro هاتف شاومي الجديد بمواصفات وسعر منافس.. صور

فرصة ذهبية..اشترى Galaxy Note 9 بـ 4300 جنيه

ترشيحاتنا

بعد وفاته بأشهر.. أسرار من حياة عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان

الحالات الحرجة من الشباب.. السعودية تفند بالأرقام إصابات كورونا

مخاوف فى الأهلى من "مقلب" أزارو ..ورد مفاجئ من اللاعب يربك الحسابات

لصان يسرقان سوبر ماركت مستغلين أزمة كورونا

متصلة تبكي على الهواء مع حمدي رزق لهذا السبب.. فيديو

بالغرفة 201 عزل.. إسراء اللواح تروي تفاصيل إقامتها 26 يوما بمستشفى الحجر الصحي بالإسماعيلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. البطيخ يحتوي على فيروس ينتقل من الحشرات

الحياة بقت صعبة.. كيف يعيش أهالي العامرية شهر رمضان بعد ظهور 10 حالات كورونا في القرية الموبوءة؟

ماذا يحدث عند تناول العصائر البودرة يوميا؟