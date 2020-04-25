ضبط 36 مخبزا لإنتاجهم خبزا مخالفا للمواصفات بالبحيرة

تمكنت الإدارة التموينية بدمنهور بمحافظة البحيرة من ضبط ٣٦ مخبزا لإنتاج الخبز المدعم مخالفة لقيام أصحابهم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وبينهم ٣ مخابز قام أصحابها بالاستيلاء على ٤١ شيكارة دقيق مدعم زنة الشيكات ٥٠ كجم بإجمالى ٢ طن بالإضافة إلى ضبط ٥ آلاف رغيف مهرب على سيارة نصف نقل تمهيدًا للاتجار به بالسوق السوداء وبيعه لمزارع الدواجن والماشية.





شنت مديرية التموين بالبحيرة خلال حملة للرقابة على المخابز والأسواق للتصدى لتجار الكسب غير المشروع والسوق السوداء بتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة استمرار وتكثيف الحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين على المخابز البلدية المدعمة خاصةً خلال شهر رمضان المعظم للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وضبط المخالفين.





وقامت المديرية بتشكيل حملة مكبرة من خلال 3 لجان للمرور على المخابز البلدية المدعمة بدمنهور للتأكد من التزامها بإنتاج الخبز بالمواصفات والأوزان القانونية.





وأسفرت حملات اللجان عن تحرير ٣٧ مخالفة بينها ٣٣ مخبزا ينتج الخبز ناقص الأوزان القانونية بمقدار من ١٠ حتى ٢٨ جراما بالرغيف الواحد وضبط ٣ مخابز متصرفة ومستولية على ٤١ شيكارة دقيق مدعم زنة الشيكات ٥٠ كجم بإجمالى ٢ طن من حصتها وعدم إنتاجها خبز.





كما تمكنت الحملة من ضبط ٥٠٠٠ رغيف بلدي مدعم أثناء تهريبهم بسيارة نصف نقل للسوق السوداء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب المخابز المخالفة والتحفظ على كميات الخبز التى تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.



