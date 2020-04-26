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محافظات

دراسات بيولوجية على أسماك بحيرة البردويل

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:35 ص
دراسات بيولوجيه على
دراسات بيولوجيه على أسماك بحيرة البردويل
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احمد صالح
أعلن المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد (محطة بحوث التلول) عن إعداد دراسات بيولوجية على بعض أنواع الأسماك من خلال تشريحها وإجراء بعض الأبحاث عليها.


ويجري المعهد تنفيذ الدراسة فى إطار التعاون المشترك بين المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وادارة بحيرة البردويل، تحت اشراف الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد ،واللواء أمجد الرعية مدير عام البحيرة.


وتتضمن عناصر الدراسة قياس أعمار الأسماك ، ومدى نموها .. وكذلك اكتمال أجهزتها المختلفة، ونسب التلوث بالبحيرة، ومدى توفر الغذاء الطبيعى بالبحيرة، من أجل التنمية المستدامة لبحيرة البردويل.


وقال مدير عام بحيرة البردويل، إن الاهتمام بالدراسة البيولوجية للأسماك تعد ضرورية وذات فائدة أساسية كبيرة لقطاع الثروة السمكية.


وأشار إلى أن ربط المعلومات البيولوجية للأسماك مع المعلومات المتعلقة بالكميات التي يتم صيدها وجهد الصيد من حيث عدد المراكب والصيادين وعدد وسائل الصيد المستخدمة والزمن المستغرق في عمليات الصيد في كل منطقة.


وأشار إلى أن كل ذلك يعطي فكرة واضحة عن درجة استغلال مخزون الأسماك وعن مدى الحاجة لتنظيم عمليات الصيد والخطوات والوسائل التي يجب اتباعها لحماية هذا المخزون.

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دراسات بيولوجية على أسماك بحيرة البردويل
دراسات بيولوجية على أسماك بحيرة البردويل
دراسات بيولوجية على أسماك بحيرة البردويل
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