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محافظات

محافظ شمال سيناء: وقف إجراءات تسليم التجمعات التنموية لزيادة عدد المنتفعين

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:45 م
اللواء محمد شوشه
اللواء محمد شوشه محافظ شمال سيناء
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احمد صالح
كشف اللواء محمد شوشه محافظ شمال سيناء،انه تم وقف اجراءات تسليم المنازل والافدنة بالتجمعات التنموية بوسط سيناء بعد الاعلان عنها منذ ٥ اشهر حيث سؤهاد توزيع المساحات الزراعية لزيادة عدد المستفيدين .

وقال إنه تم الانتهاء من تنفيذ 11 تجمع ، بنسبة 90‎%‎، منها 6 تجمعات بمركز الحسنة و5 تجمعات بمركز نخل علاوة علي تجمع آخر بمركز بئرالعبد.

وقال ان الدولة تتحمل اكثر من 60 ‎%‎ من التكلفة الاجمالية ، ولذءاا فقد تم وضع الية جديدة لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين ، حيث سيتم تسليم 5 أفدنة الي جانب المنزل وليس 10اقدنة .

وأضاف أنه يجري خاليا وضع اليات جديدة عن طريق لجان متخصصة تمهيدا لإعادة استغلال هذه التجمعات والبدء فى تسكين المستفيدين ، لانطلاق عمليات الزراعة.

وفى نفس السياق، تشهد مناطق وسط سيناء، تنفيذ مشروعات زراعية ، علي مساحة 360 الف فدان في 5مناطق بمركزي الحسنة ونخل .تعتمد على الري علي مياه الطرد من محطة صرف صحى المحسمة .
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