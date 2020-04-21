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محافظات

شمال سيناء تستعد لموسم حصاد القمح.. مايو المقبل

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
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أحمد صالح
يبدأ موسم حصاد المحاصيل الزراعية من "القمح والشعير" في محافظة شمال سيناء خلال النصف الأول من شهر مايو القادم 2020م، وذلك بعد تعرض المحافظة لسقوط كميات كبيرة من الأمطار على فترات متباعدة.

وأكد المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن مياه الأمطار التي تعرضت لها المحافظة خلال موسم الشتاء عملت على زيادة المساحات الزراعية المنزرعة بالقمح والشعير.

وأشار إلى أن إجمالي المساحة بلغت نحو 11 ألفا و145 فدانا، منها 4428 قمح و6717 شعير، موزعة على مناطق" الحسنة، ونخل، وبئر العبد، ورمانة، والشيخ زويد".

ولفت إلى أن هناك توقعا بوجود زيادة معدلات إنتاجية الفدان من 4 إلى 8 أرادب بالنسبة للمساحة التي تم ريها بمياه الأمطار، خاصة مناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء، ومناطق الشيخ زويد شرق العريش، بينما المساحات التي تم نقل المياه لها للري تصل إنتاجية الفدان من 13 إلى 18 أردبا، كما هو الحال في المناطق التي اعتمدت على الري على مياه ترعة السلام والمياه الجوفية.

وأشار الشيخ محمد سليمان من الحسنة، إلى أن معظم كميات الإنتاج في الغالب يتم الاحتفاظ بها لدى المواطنين، حيث يتم إعادة استخدامها في الاستهلاك طوال العام، هذا إلى جانب استخدام مخلفات القش كأعلاف لتغذية الثروة الحيوانية من الماعز والأغنام والأبقار.

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