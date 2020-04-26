بمكياج صارخ.. رضوى الشربيني تستعرض جمالها

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





تألقت رضوى، بإطلالة أنيقة واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة وغير مكلفة فرفعت شعرها للخلف بطريقة جذابة.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رضوى فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أيشادو العيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال أنوثتها.









وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: "ماشاء الله قمر - - ايه العسل ده ".







