مسلسل جمع سالم الحلقة 3 .. محمد عادل يبدأ رحلة البحث عن شقيقته زينة

كشفت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل جمع سالم عن تاريخ الدكتورة مريم" زينة" وباقي اشقائها الذين تفرقوا منذ الشغر بسبب تعرض منزلهم للانهيار، حيث اصبح كل منهما يعيش في بيئة مختلف عن الاخر.
وأظهرت الاحداث أن زينة كانت المحظوظة من بين اشقائها بسبب قيام اسرة من الطبقة المتوسطة بتبنيها من دار ايتام، ولكن تتناول زينة المخدرات لتتذكر ما حدث مع عائلتها في مرحلة الطفولة.
اما شقيق مريم هو يونس " محمد شاهين" الذي يوهم الناس انه عامل محارة ولكنه في حقيقة الامر لص يقوم بسرقة الشقق التي يعمل فيها بالتخطيط مع عصابة.
والشقيق الثالث هو الشيخ يوسف " محمد عادل" الذي يقرر بدء رحلة البحث عن عائلته بالذهاب الى القاهرة بعد مقتل الشيخ نعمان " عبد الرحمن ابو زهرة" الذي قام بتربيته منذ الصغر ويتذكر ان لديه شقيقة تدعي مريم.
مسلسل "جمع سالم" من بطولة زينة، بجانب كل من دلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان حداد.
ويعرض المسلسل على قنوات "شبكة تليفزيون" النهار، القاهرة والناس، art حكايات، صدى البلد، قناة SBC السعودية، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول فكرة "التبني"، والعلاقات الأسرية.