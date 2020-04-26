مسلسل جمع سالم الحلقة 3 .. محمد عادل يبدأ رحلة البحث عن شقيقته زينة





وأظهرت الاحداث أن زينة كانت المحظوظة من بين اشقائها بسبب قيام اسرة من الطبقة المتوسطة بتبنيها من دار ايتام، ولكن تتناول زينة المخدرات لتتذكر ما حدث مع عائلتها في مرحلة الطفولة.





اما شقيق مريم هو يونس " محمد شاهين" الذي يوهم الناس انه عامل محارة ولكنه في حقيقة الامر لص يقوم بسرقة الشقق التي يعمل فيها بالتخطيط مع عصابة.





والشقيق الثالث هو الشيخ يوسف " محمد عادل" الذي يقرر بدء رحلة البحث عن عائلته بالذهاب الى القاهرة بعد مقتل الشيخ نعمان " عبد الرحمن ابو زهرة" الذي قام بتربيته منذ الصغر ويتذكر ان لديه شقيقة تدعي مريم.



