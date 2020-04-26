وكيل صيدلة عين شمس يوضح آلية سير امتحانات طلاب النقل

أكد الدكتور خالد أبو شنب، وكيل كلية الصيدلة بجامعة عين شمس أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة أنه سوف يتم تقييم طلاب النقل بكلية الصيدلة عن طريق الأبحاث وسوف يعلن عن تفاصيلها قبل ٧ مايو لجميع الطلاب مع عدم اللجوء إلى الامتحانات الإلكترونية. ويؤجل الجزء العملي لطلاب النقل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.
وأضاف أبوشنب،في تصريحاته لـ صدى البلد:"أما طلاب المستوى الخامس والطلاب المسجلون في مواد التخلفات سوف يؤدون اختبار في هذه المواد .
وأشار الدكتور خالد أبو شنب إلى أن الكلية ملتزمة بجميع قرارات المجلس الاعلي للجامعات من حيث المواعيد وطريقة الامتحانات .
وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.
بالنسبة إلى الكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية: تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد.
وقرر أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات: تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل، لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.
وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا: يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.