AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وكيل صيدلة عين شمس يوضح آلية سير امتحانات طلاب النقل

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:45 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
أكد الدكتور خالد أبو شنب، وكيل كلية الصيدلة بجامعة عين شمس أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة أنه سوف يتم تقييم طلاب النقل بكلية الصيدلة  عن طريق الأبحاث  وسوف يعلن عن تفاصيلها قبل ٧ مايو لجميع الطلاب  مع عدم اللجوء إلى الامتحانات الإلكترونية. ويؤجل الجزء العملي لطلاب النقل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.




وأضاف أبوشنب،في تصريحاته لـ صدى البلد:"أما طلاب المستوى الخامس  والطلاب المسجلون في مواد التخلفات سوف يؤدون اختبار في هذه المواد .


وأشار الدكتور خالد أبو شنب إلى أن الكلية ملتزمة بجميع قرارات المجلس الاعلي للجامعات من حيث المواعيد وطريقة الامتحانات .


وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.


بالنسبة إلى الكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية: تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد.


وقرر أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات: تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل، لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.


وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا: يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد تربية نوعية عين شمس: سنحدد مصير شكل الامتحانات بالكلية خلال 48 ساعة

عميد تربية نوعية: أفضل الاكتفاء ببحث لطلاب الدراسات العليا.. لهذا السبب

عميد تربية عين شمس يوضح آلية سير امتحانات طلاب النقل

عميد تربية عين شمس: امتحانات طلاب الدراسات العليا تؤجل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة

عميد زراعة عين شمس: الاكتفاء بعمل بحث لطلاب فرق النقل بالكلية

عميد زراعة عين شمس: تأجيل امتحانات طلاب الدراسات العليا لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة في قضية مقتل مصري بالكويت في أول أيام رمضان

عرض جديد.. اشتري iphone 8 plus نسخة 64 جيجابايت بـ 5450 جنيها

طريقة ذكية لعرض إشعارات الهاتف على الكمبيوتر واللاب توب

أخبار الرياضة.. مصير الدوري المصري.. وصدمة الزمالك بسبب قمة الأهلي

الجيش الليبي يعلن إسقاط 4 طائرات مسيرة تركية

خبير يشرح ثغرات الدراسة السنغافورية بشأن انتهاء كورونا في مصر 20 مايو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل الاحتفال بـ سبوع "يامن" مولود كورونا داخل مستشفى عزل كفر الزيات.. صور

اغسلها بعد السحور.. 7 أضرار لإهمال تنظيف الأسنان في رمضان

لو بتشتغل في البيت .. 5 عادات يومية خاطئة تضر الظهر