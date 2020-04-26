المركز الثقافي الكوري يبدأ سلسلة محاضرات تعلم اللغة أونلاين





من جانبهم ، أعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه التجربة التي فتحت لهم آفاقًا جديدة لتعزيز دراستهم للغة الكورية وتقوية تواصلهم مع بعضهم البعض.





ومن المقرر أن تستمر المحاضرات التفاعلية حتى 21 مايو المقبل ، وقال يانج سانجن مدير المركز الثقافي الكوري، إن هناك توجه كبير لإقامة عدد من فاعليات المركز أونلاين، ولاسيما بعد تسجيل نسبة كبيرة من الحضور في دروس تعليم اللغة الكورية والتي بلغت نحو 98% .





واشار إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه الفاعليات على صفحة المركز على شبكات التواصل الاجتماعي. وهنأ مدير المركز محبي الثقافة الكورية في مصر ورواد المركز بحلول شهر رمضان الكريم.





وأعرب عن أمله في احتواء فيروس كورونا قريبا وأن ينعم الجميع بالصحة والعافية.

أطلق المركز الثقافي الكوري بالقاهرة، سلسلة محاضرات تفاعلية عبر الانترنت لاستكمال دروس تعليم اللغة الكورية لجميع طلاب معهد سيجونج بالقاهرة ، وتتيح منصة معهد سيجونج على شبكة الإنترنت(www.iksi.or.kr) للطلاب المشاركة بفاعلية مع المدرسين، ورفع كافة المواد الخاصة بالكورس التعليمي بمختلف الوسائط التعليمية، وتسجيل الحضور والغياب، فضلا عن إمكانية القيام بإختبارات للطلاب وعرض نتائجها.