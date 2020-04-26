AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حقيقة اصابة كيلي أوسبورني بفيروس كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:54 م
كيلي أوسبورني
كيلي أوسبورني
Advertisements
شروق ابراهيم
كشفت المغنية العالمية كيلي أوسبورني عن نتيجة تحليل فيروس كورونا والتي جاءت سلبية بعد شعورها بظهور عليها اعراض الفيروس على مدار الايام الماضية.

وقالت كيلي اسبورني عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :" ياإلهي لقد قمت بإجراء اختبار فيروس الكورونا ، و ظهرت النتيجة " سلبية " و أنا الآن قادرة علي احتضان شقيقي جاك أوسبورني , 

يذكر أن كيلي أوسبورني بدأت حياتها المعنية عام 1998 ، حيث بدأت شهرتها بمجرد ان شاركت عائلتها برنامج تليفزيون الواقع الشهير " The Osbournes " الذي حقق نجاح كبير و استطاع ان يحصد عدد من الجوائز الهامة و من ابرزها " Emmy Award " عام 2002 ، و زادت شهرة كيلي حول العالم بعد أن شاركت بعدد من البرامج الهامة التي تحظي بنسبة مشاهدة عالية مثل " Dancing with the Stars " .
 
ومن أشهر الاعمال التليفزيونية التي شاركت بها كيلي أوسبورني " Hotel Babylon " و " Drop Dead Diva " و " CSI: Cyber " ، و غيرهم .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجل رامى عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده بصحبة الأصدقاء| شاهد

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. مزايا جديدة من فيسبوك.. تعرف على مواصفات عملاق أوبو الجديد

ترشيحاتنا

وسائل إعلام ليبية: قصف مدفعي يستهدف مطار معيتيقة

المضبوطات بـ 26 مليون جنيه .. الداخلية تضبط مصنعا لإنتاج الترامادول داخل فيلا بالمنوفية.. صور

أول تعليق رسمي من بريطانيا على تقارير وفاة زعيم كوريا الشمالية

تفاصيل الاحتفال بـ سبوع "يامن" مولود كورونا داخل مستشفى عزل كفر الزيات.. صور

التمر هندي والفحم وتسخين الخبز.. 3 عادات كارثية تجنبها في رمضان

بمرسوم ملكي.. رفع حظر التجول في السعودية باستثناء مكة ومناطق محدودة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفض الضغط وتجدد نشاطك .. 5 فوائد لـ القيلولة في نهار رمضان

التمر هندي والفحم وتسخين الخبز.. 3 عادات كارثية تجنبها في رمضان

تفاصيل الاحتفال بـ سبوع "يامن" مولود كورونا داخل مستشفى عزل كفر الزيات.. صور