حقيقة اصابة كيلي أوسبورني بفيروس كورونا

كشفت المغنية العالمية كيلي أوسبورني عن نتيجة تحليل فيروس كورونا والتي جاءت سلبية بعد شعورها بظهور عليها اعراض الفيروس على مدار الايام الماضية.





وقالت كيلي اسبورني عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :" ياإلهي لقد قمت بإجراء اختبار فيروس الكورونا ، و ظهرت النتيجة " سلبية " و أنا الآن قادرة علي احتضان شقيقي جاك أوسبورني ,





يذكر أن كيلي أوسبورني بدأت حياتها المعنية عام 1998 ، حيث بدأت شهرتها بمجرد ان شاركت عائلتها برنامج تليفزيون الواقع الشهير " The Osbournes " الذي حقق نجاح كبير و استطاع ان يحصد عدد من الجوائز الهامة و من ابرزها " Emmy Award " عام 2002 ، و زادت شهرة كيلي حول العالم بعد أن شاركت بعدد من البرامج الهامة التي تحظي بنسبة مشاهدة عالية مثل " Dancing with the Stars " .

ومن أشهر الاعمال التليفزيونية التي شاركت بها كيلي أوسبورني " Hotel Babylon " و " Drop Dead Diva " و " CSI: Cyber " ، و غيرهم .