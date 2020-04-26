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بعد عرض حلقتين .. استشاري نفسي: رامز جلال يستمتع بهلع المشاهير

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:01 م
استشاري نفسي: رامز
استشاري نفسي: رامز جلال يستمتع بهلع المشاهير
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حياة عبد العزيز
أثار رامز جلال الجدل بين رواد السوشيال ميديا بعد عرض حلقاته الأولى من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" في شهر رمضان الكريم، حيث يستضيف مجموعة من المشاهير بهدف الفكاهة والسخرية، وذلك الأمر أشعل الغضب داخل نفوس الجمهور.

وقال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية لـ"صدى البلد"، أن هناك ما يسمى في علم النفس "رباعيات الظلام للشخصية" وهي التي تضم أسوأ أنماط الشخصية.

وتابع استشاري الصحة النفسية أن الفنان رامز جلال يجمع ما بين نوعين من أنماط الشخصية، الأولى الشخصية السادية والأخرى الشخصية الهستيرية.

وأضاف أن الشخصية الهيسترية تظهر في الفنان رامز جلال عند حب الذات والأهتمام بنفسه في المظهر "لون الشعر، تسريحة الشعر، والملابس الغريبة"، كما أنه لم يهتم بشعور الأخرين وذلك يظهر في خوف وهلع الضيوف.

وأكد الدكتور وليد هندي أن رامز يبحث عن الشهرة ومحاولة جذب انتباه الاخرين بالملابس الغريبة، وتكرار الحديث عن نفسه في جملة "انا رامز"، كما استكمل حديثه أن رامز جلال شخصية استعراضية تمثل المشاعر أمام الكاميرا دون الشعور بها من داخله.

وقال هندي إن انفعالات الفنان رامز جلال سريعة وسطحية ولديه قابلية للمبالغة في البرنامج، ولديه المزيد من الضحالة وتبديل المشاعر وتلوين الشخصية على حسب المواقف.

وصرح وليد هندي بأن رامز جلال يستمتع من ردود فعل الضيوف، كما أنه يتمتع بمجموعة معايير من الشخصية السادية للوصول إلى هدف البرنامج، وهي:

- القوة.
- القسوة.
- العنف.
- الانحطاط من الضيوف والجمهور.
- التسلية والمتعه في المعاناة النفسية والجسدية للآخرين.

وأضاف أن شخصية رامز السادية والتي تعني اكتساب المتعه في عدم راحة الآخرين، وقسوة متكررة لمدة 30 يوم على عدد حلقات البرنامج، والتلاعب بمشاعر الآخرين من خلال قول الإفيهات على الضيوف لشعوره بنوع من السيطرة عليهم.
الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية
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