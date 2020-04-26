أحمد موسى: الإخوان يهاجمون مسلسل الاختيار .. الصحة تكشف أسباب زيادة أعداد الإصابات بـ كورونا.. وعلي معلول يقع في فخ رامز جلال

نشر موقع "صدى البلد"، أمس، السبت مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية خرجت معلنة رفض أسرة الشهيد احمد المنسي من عرض مسلسل الأختيار وهذا ما نفته الأسرة.





قالت منار سليم ارملة الشهيد احمد المنسي، إن الفنان امير كرارة كان حريص على تجسيد شخصية المنسي بشكل متقن في مسلسل الاختيار.





قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة أن جهود اللجنة العلمية سوف تستمر حتى نمر بسلام من هذه الجائحة العالمية واصفًا الوضع الان في مصر بالمستقر مشيرًا أننا لن نشعر بالسعادة إلا بالقضاء عليه مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذا الوضع المستقر يقترن بشكل أساسي بسلوك المواطن ووعيه على الارض في الشارع.





وقع علي معلول لاعب النادي الأهلي ومنتخب تونس، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «أم بي سي مصر»، مساء اليوم السبت والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.





قال الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب، وعميد معهد القلب السابق، إن العلماء في أمريكا يؤكدون أن فيروس كرورنا ليس كائن حي.





أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد دليل على أن المتعافين من فيروس كورونا يكون لهم مناعة او أجسام مضادة كافية من الإصابة مرة ثانية بالفيروس كوفيد - 19.



