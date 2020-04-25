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جمال شعبان: فيروس كورونا خبيث.. وابن سينت وصف الفيروسات قبل 1000 عام.. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 06:21 م
جمال شعبان
جمال شعبان
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هاني حسين
قال الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب، وعميد معهد القلب السابق، إن  العلماء في أمريكا يؤكدون أن فيروس كرورنا ليس كائن حي.

وأضاف جمال شعبان في  برنامجه " ربي زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن   فيروس كورونا  بدأ في الحيوانات وانتقل للإنسان.

وتابع جمال شعبان ان الحالة زيرو المصابة بفيروس كورونا  ظهرت في مدينة ووهان الصينينة وانتقل فيروس كورونا للعالم بأكمله".

واكمل جمال شعبان:"  فيروس كورونا فيروس خبيث لان سلوكه خبيث ولأول مرة يتسبب لمس الأسطح في نقل الفيروس ".

وتابع جمال شعبان:" فيروس كورونا لا يري وبالتالي البعض لا يعتقد انه هناك فيروس منتشر في العالم بأكمله".

واكمل جمال شعبان:" ابن سينا أول من تحدث عن الفيروسات منذ الف عام، وتحدث عن الأمراض المعدية ووصف الفيروسات على الرغم من انه لم يكن لديه إمكانات تمكنه من رؤية الفيروسات".

ولفت جمال شعبان:"  هناك فارق كبير بين الفيروسات والبكتيريا".
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