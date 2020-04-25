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الصحة تكشف أسباب زيادة أعداد الإصابات بـ كورونا .. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 11:32 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة أن جهود اللجنة العلمية سوف تستمر حتى نمر بسلام من هذه الجائحة العالمية واصفًا الوضع الان في مصر بالمستقر  مشيرًا أننا لن نشعر بالسعادة إلا بالقضاء عليه مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذا الوضع المستقر  يقترن بشكل أساسي بسلوك المواطن ووعيه على الارض في الشارع.


وأضاف الدكتور حسام حسني في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث, أن تصاعد أرقام  الاصابات  منذ الاربعاء الماضي يأتي معبرًا  عن سلوك الشارع على مدار الاسبوع الماضي  بأكمله  عندما  شهدت الشوارع تكدسًا  وتزاحمًا مع شراء حاجات شهر رمضان المبارك وأكمل قائلًا "  كنا بقالنا فترة في منحنى الثبات لكننا كسرنا هذا المنحنى وبدأت الارقام تتصاعد كنتيجة رئيسية لسلوك المواطنيين قبل رمضان  مشيرًا أنه يأمل أن يكون كسر منحنى الثبات مؤقتًا وأن تعاود الارقام الانخفاض مع حلول الثلاثاء والاربعاء القادمين.


ووجه رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة  رسالة  للجماهير قائلًا: "حتى الان لازالت هناك في بعض القرى إقامة لصلاة التراويح فوق أسطح المنازل وهناك  بعض التجاوزات غير المكترثة بالتباعد الاجتماعي من قبل المواطنين "مشيرًا إلى أننا سنصل لبر الأمان عندما تكون الإصابات والوفيات زيرو".


وانتقد حسني إهمال المواطنين الآن في فكرة ارتداء الكمامات مقارنة ببداية دخول الفيروس لمصر قائلًا: "مش عارف إنتو جايبين الاطمئنان ده منيين ؟ الاستقرار مش هييجي غير بالتعاون  معانا".


مشيرًا إلى أن مرحلة الاستقرار تعني وصول  أرقام الإصابات إلى مرحلة متناقصة لمدة أسبوع وتابع: "كنا مقبلين على هذه المرحلة لكن الخرق المجتمعي أدى إلى استمرار معدلات الزيادة".

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