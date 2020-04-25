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أحمد موسى: جماعة الإخوان الإرهابية تهاجم مسلسل الاختيار.. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 10:08 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  جماعة الإخوان الإرهابية خرجت معلنة رفض أسرة الشهيد احمد المنسي من عرض مسلسل الأختيار وهذا ما نفته الأسرة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان لجان جماعة الإخوان الإرهابية تهاجم مسلسل الاختيار.

وتابع أحمد موسى:"   جماعة الإخوان الإرهابية غاضبة وحزينة بعد عرض مسلسل الأختيار ".
 
وكشفت منار سليم زوجة الشهيد احمد المنسي، كواليس مسلسل الاختيار، قائلة "تجسيد شخصية أحمد المنسي شيء كبير للغاية، والقوات المسلحة ومصر لا تنسى ابناءها على الإطلاق".

وقالت منار سليم في  تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "ما شهدناه في مسلسل الاختيار كان حلم بدأ يتحقق".

واضافت منار سليم: "تم التواصل مع اسرة الشهيد كي يتم تجسيد بطولة احمد المنسي في عمل درامي وتم الحصول على معلومات عن احمد المنسي وحياته".

وتابعت منار سليم: "مسلسل الأختيار تكريم لأحمد المنسي، والرئيس السيسي لا ينسى أسر الشهداء وفي أي محفل أو تكريم او اي مناسبة لا ينسى أسر الشهداء على الإطلاق".

وأكملت منار سليم: "مؤلف مسلسل الاختيار  تواصل معي، وأتى لزيارتي وحصل على معلومات كثيرة عن احمد منسي وسأل عن تفاصيل كثيرة عن حياة احمد منسي"، مضيفة: "وكان التركيز عن الحياة الشخصية وتعامله مع الأسرة".
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