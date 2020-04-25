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أزمة كورونا.. الصحة العالمية لم تحسم جدل حصانة المتعافين امام الإصابة مرة ثانية

السبت 25/أبريل/2020 - 08:39 م
مرض كورونا
مرض كورونا
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كـريـم الـخـطـيـب
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد دليل على أن المتعافين من فيروس كورونا يكون لهم مناعة او أجسام مضادة كافية من الإصابة مرة ثانية بالفيروس كوفيد - 19.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد لم يعثر في جسدهم على أجسام مضادة تحميهم من الإصابة الثانية للفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من إصدار جوازات حصانة او شهادات أمان من المخاطر لكل من أصيبوا نظرا لضمان عدم دقتها، لان هؤلاء الأشخاص قد يتجاهلون الاجراءات الاحترازية بشأن الفيروس.

وقالت دولة تشيلي الأسبوع الماضي إنها ستبدأ في تسليم "جوازات السفر الصحية" للأشخاص الذين تعافوا من المرض، بمجرد فحصهم لتحديد ما إذا كانوا قد طوروا أجسامًا مضادة لجعلهم محصنين ضد الفيروس ، حيث يمكنهم العودة فورًا إلى القوى العاملة.

كما حذّرت منظمة الصحة العالمية من احتمال تفشي وباء الملاريا بشكل أكبر في منطقة جنوب الصحراء أفريقيا، ما سيؤدي إلى وفاة مئات الآلاف بسببه في ظل تركيز الجهود فقط على مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
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