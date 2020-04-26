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مرأة

بمكياج هادئ.. يارا تبهر جمهورها بإطلالة جذابة من المنزل

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:42 م
يارا
يارا
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة يارا جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت فيها بإطلالة جذابة من المنزل في دبي.

وتألقت يارا في إطلالتها مرتدية بلوزة باللون الأبيض المميز، مع بنطال باللون الأسود الليجن لتظهر بشكل جمالي أنيق.

وظهرت يارا في إطلالتها بوضع المكياج الناعم ليكشف عن ملامحها الرقيقة.

وتركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة بسيطة.

كما أنها من الفنانات التي تميل إلى البساطة في اختيار المقتنيات، فظهرت بارتداء سلسلة بسيطة في الرقبة.

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