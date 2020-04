سيناتور أمريكي: أتمنى وفاة أو عجز زعيم كوريا الشمالية وسأصدم لو حاله عكس ذلك

أعلنت السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام أنها ستكون متفاجئة تمامًا إذا لم تثبت صحة الشائعات بوفاة زعيم كوريا الشمالية كيم يونج اون وأنه سيصاب بصدمة كبيرة حال كذب تلك الشائعات





وقال السناتور جراهام إنه يأمل أن إذا يكون كيم يونج أون قد مات بالفعل، وهو الامر الذي قد يبعث على الامل كون رئيس الدولة الكوري الشمالي القادم سيتعاون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لجعل كوريا الشمالية مكانًا أفضل للجميع".

يأتي ذلك بعد ظهور تقارير غير مؤكدة عن زعم ​​أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون إما مات أو مختف يعاني من غيبوبة

وفي حديث مع مضيفة فوكس نيوز جانين بيرو، جادل جراهام بأنه على الرغم من الطبيعة المغلقة لكوريا الشمالية، فإن قيادة البلاد ستضطر في نهاية المطاف إلى معالجة هذه التكهنات.

وقال جراهام "إنه مجتمع مغلق، لم أسمع شيئًا بشكل مباشر، لكنني سأصدم إذا لم يكن ميتًا أو في حالة عجز" مضيفا "لذا أعتقد جيدًا أنه ميت أو عاجز".

Sen. Lindsey Graham (R-SC) on North Korean dictator Kim Jong Un: “I pretty well believe he is dead or incapacitated.” pic.twitter.com/Ef32RkCA1D