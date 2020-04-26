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بالجماجم البشرية.. غادة عبد الرازق بإطلالة مخيفة برفقة السقا

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:43 م
صدى البلد
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رنا عصمت

نشرت الفنانة  غادة عبد الرازق ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة غامضة.

وظهرت الفنانة غادة عبد الرازق ،بإطلالة مخيفة مرتدية بنطلون جاكيت أسود مطرزين والجماجم البشرية.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.

في ثالث حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم،  اغلب السقا ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق في منافسة أمام النجم أحمد السقا، في برنامج "إغلب السقا" الذي تعرضه قناه "MBC مصر" الليلة في تمام السابعة مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

ودخل النجمان في منافسة لعبة عود كبريت وهو ان يقوم كل من النجمان بإشعال 25 شمعة بعود كبريت واحد ، وتفوقت خلال هذه الفقرة النجمة غادة عبد الرازق علي أحمد السقا بعد ان حرق السقا يده بسبب عود الكبريت   .

 


برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في كثير من المجالات غير المُعتادة. 

وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدي الجهات الخيرية، إضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.


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