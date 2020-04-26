غادة عبد الرازق لـ صدى البلد: دور المرأة القوية في الدراما "بقى لعبتي"

عربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها بمسلسل " سلطانة المعز" الذي تشارك من خلاله في السباق الرمضاني.









وقالت غادة عبد الرازق في تصريح خاص لـ صدى البلد: "أجسد شخصية امراة قوية في سلطانة المعز وبقيت لعبتي تقديم أعمال درامية تعبر عن المرأة بشخصيتها المختلفة".







وتدور أحداث مسلسل سلطانة المعز في إطار درامي شعبي، وتقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها والمسلسل من إخراج محمد بكير وتأليف إياد إبراهيم.



