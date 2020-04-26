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فن

غادة عبد الرازق لـ صدى البلد: دور المرأة القوية في الدراما "بقى لعبتي"

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:55 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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شروق ابراهيم
أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها بمسلسل " سلطانة المعز" الذي تشارك من خلاله في السباق الرمضاني.


وقالت غادة عبد الرازق في تصريح خاص لـ صدى البلد: "أجسد شخصية امراة قوية في سلطانة المعز  وبقيت لعبتي تقديم أعمال درامية تعبر عن المرأة بشخصيتها المختلفة".

وتدور أحداث مسلسل سلطانة المعز في إطار درامي شعبي، وتقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها والمسلسل من إخراج محمد بكير وتأليف إياد إبراهيم.

"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وانتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.
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