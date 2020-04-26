إصابة 4 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق طنطا –إسكندرية الزراعي

شهد الطريق الزراعي "طنطا – الإسكندرية " بمحافظة الغربية مساء اليوم انقلاب سيارة ملاكي بشكل مفاجىء بسبب السرعة الزائده بيد قائدها مما أدي إلى إصابة 4 مواطنين بكدمات وسحجات وجروحات متعدده وتم نقل كافة المصابين إلى طوارىء طنطا الجامعي .

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا بالحادث من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق طنطا - الإسكندرية الزراعى أمام قرية كارليتو بنطاق مدينة طنطا .

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم للحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة .