إصابة 4 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق طنطا –إسكندرية الزراعي

شهد الطريق الزراعي "طنطا – الإسكندرية " بمحافظة الغربية مساء اليوم انقلاب سيارة ملاكي بشكل مفاجىء بسبب السرعة الزائده بيد قائدها مما أدي إلى إصابة 4 مواطنين بكدمات وسحجات وجروحات متعدده وتم نقل كافة المصابين إلى طوارىء طنطا الجامعي .
كان
اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا
بالحادث من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى
بطريق طنطا - الإسكندرية الزراعى أمام قرية
كارليتو بنطاق مدينة طنطا .
وأسفر
الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .
وكلفت
إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم للحادث
وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة .