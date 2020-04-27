رولز رويس تنتج طاولة بلياردو للبيع بسعر خرافي.. تعرف على الثمن

أعلنت شركة رولز رويس لصناعة السيارات الفاخرة، عن إصدار طاولة البلياردو فاخرة، مؤكدة أنه من الممكن لمالكي سيارات رولز رويس، ومحبي لعبة البلياردو شراء الطاولة.





تأتي هذه الطاولة الرائعة من 11 Ravens، والتي تستهدف مالكي سيارات رولزرويس بشكل خاص، حيث يعد امتلاك السيارة شرطًا أساسيًا لشرائها، ولكن حتى ذلك الحين، لا يتوفر سوى 5 نسخ فقط من الطاولة، والتي يقدر سعر الطاولة الواحدة بـ 250 ألف دولار أمريكي.





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بصرف النظر عن التصميم، ما الذي يجعل هذه الطاولة خاصة جدًا؟ من المسلم به أن هذه الطاولة تستخدم إطارًا من الألومنيوم مع ألواح من زجاج الأكريليك السوداء، وألواحًا من الذهب عيار 14 قيراطا، وبلورات تحمل اسمًا فاخرًا وأضواء ليد في كل مكان، وبطبيعة الحال، هناك مجموعة مخصصة من الكرات والعصي القابلة للاستخدام.





هناك ميزة أخرى في هذه الطاولة، وهي أنها قد تتحول من طاولة بلياردو إلى طاولة بينج بونج، وإذا كنت ترغب في الحصول على وجبة لطيفة على طاولة أغلى من العديد من المنازل، فيمكنها العمل أيضًا كطاولة عشاء، ولكن هل هذا يبرر السعر؟





في الختام، هذه الطاولة من تصميم 11 Ravens يُطلق عليها اسم Stealth، وهي مستوحاة من الطائرات الشبح، ما رأيكم بالطاولة؟ هل ترغبون في الحصول على واحدة؟.