AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

رولز رويس تنتج طاولة بلياردو للبيع بسعر خرافي.. تعرف على الثمن

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:13 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت شركة رولز رويس لصناعة السيارات الفاخرة، عن إصدار طاولة البلياردو فاخرة، مؤكدة أنه من الممكن لمالكي سيارات رولز رويس، ومحبي لعبة البلياردو شراء الطاولة.


تأتي هذه الطاولة الرائعة من 11 Ravens، والتي تستهدف مالكي سيارات رولزرويس بشكل خاص، حيث يعد امتلاك السيارة شرطًا أساسيًا لشرائها، ولكن حتى ذلك الحين، لا يتوفر سوى 5 نسخ فقط من الطاولة، والتي يقدر سعر الطاولة الواحدة بـ 250 ألف دولار أمريكي.


اقرأ أيضا

شاهد.. سيارة صينية تسرق تصميم لاندكروزر كاملا .. صور

لأول مرة شاهد مرسيدس EQE الكهربائية منافسة تسيلا.. صور

3 أسباب لخروج المياه من شكمان السيارة


بصرف النظر عن التصميم، ما الذي يجعل هذه الطاولة خاصة جدًا؟ من المسلم به أن هذه الطاولة تستخدم إطارًا من الألومنيوم مع ألواح من زجاج الأكريليك السوداء، وألواحًا من الذهب عيار 14 قيراطا، وبلورات تحمل اسمًا فاخرًا وأضواء ليد في كل مكان، وبطبيعة الحال، هناك مجموعة مخصصة من الكرات والعصي القابلة للاستخدام.


هناك ميزة أخرى في هذه الطاولة، وهي أنها قد تتحول من طاولة بلياردو إلى طاولة بينج بونج، وإذا كنت ترغب في الحصول على وجبة لطيفة على طاولة أغلى من العديد من المنازل، فيمكنها العمل أيضًا كطاولة عشاء، ولكن هل هذا يبرر السعر؟


في الختام، هذه الطاولة من تصميم 11 Ravens يُطلق عليها اسم Stealth، وهي مستوحاة من الطائرات الشبح، ما رأيكم بالطاولة؟ هل ترغبون في الحصول على واحدة؟.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطورة القيادة أثناء إصابتك بنزلات البرد

ارتفاع أسعار السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة.. ما السبب

اسعار تويوتا TOYOTA اليوم من الوكيل فى مصر

هيونداي تحول طرازات خاصة إلى إنتاجية.. فيديو وصور

فورد تنتج فيوجن أكتيف لمنافسة سوبارو أوت باك.. صور

بيع آخر نسخة من بورش 911 في مزاد علني وتخصيص عائدها لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

طريقة عمل الزبادى في البيت بـ 5 وصفات مختلفة

استخدامات سحرية للفازلين في السيارة

صراع الموت.. أنثى أسد تنهش رضيع زرافة أمام أمه

قبلة واحدة قد تبطل صومك.. الإفتاء تحذر الأزواج من 8 أفعال خلال نهار رمضان

أحمد موسى: زوجة عشماوي اعترفت بهذا السر| تفاصيل

سوري يقيم في مصر من 33 سنة.. رئيس شركة قطونيل يعلق على وقف إعلان الشركة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. نسرين أمين.. ومتابعون على إنستجرام لـ ريهام حجاج: الباروكة مستفزة

أبرزها الإصابة بالسرطان.. 6 أضرار غير متوقعة لتناول حبوب تأخير الدورة الشهرية

بمكياج ناعم.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة جذابة