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أخبار البلد

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد.. اليوم الإثنين

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:59 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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حمادة خطاب

لو مسافر بالقطار ، نستعرض لك مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 27-4-2020


مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 925 – مكيف
يقوم القطار من محطة القاهرة بتوقيت 17.10 ويصل طنطا بتوقيت الساعة 18:35.


قطار رقم 27 – مميز
يقوم القطار بتوقيت الساعة 16:15 من القاهرة، ويصل طنطا في الساعة 17:50.


قطار رقم 902 – مكيف
يبدأ القطار في التحرك بتمام الساعة 6:40 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 9:55.


قطار رقم900 – مكيف
يبدأ القطار في القيام بتوقيت الساعة 8:15 من القاهرة متجهًا للإسكندرية لينهي رحلته الساعة 9:35.


قطار رقم 904 – مكيف
تبدأ رحلة القطار في التحرك في الساعة 8:00 من الإسكندرية، لينهي رحلته في القاهرة الساعة 10:30.


قطار رقم 936 – مكيف
يبدأ في تحركه من محطة طنطا الساعة 6:40، ويصل محطة القاهرة في الساعة 8:05.


قطار رقم 132- مميز
يقوم القطار من الإسكندرية بتمام الساعة 10:20 ويصل القاهرة في الساعة 11:05.


قطا رقم 918 – مكيف
ينطلق القطار من الإسكندرية بتوقيت الساعة 15:00، ويصل القاهرة في الساعة 17:45.


قطار رقم 922 – مكيف
يبدأ القطار في التحرك من محطة الإسكندرية بتمام الساعة 15:15 ويصل محطة سكة حديد مصر بالقاهرة في الساعة 18:20.

مواعيد القطارات المميزة


قطا رقم 948 – مختلط
يقوم القطار من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.


قطار رقم 586 – مختلط
يبدأ القطار في التحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.


قطار رقم 966 – مختلط
ينطلق القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15، ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

قطار رقم 956 – مختلط
يبدأ في التحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.


قطار رقم 954 – مختلط
تبدأ رحلة القطار في التحرك بتمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، ليصل القاهرة في الساعة 15:50.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 2001 – مكيف
يبدأ القطار القيام من محطة أسوان في الساعة 6:30، ويصل القاهرة في الساعة 17:35.


قطار رقم 1001 – مميز
يتحرك من أسوان في الساعة 45، ويصل القاهرة بتمام الساعة 18:30.


قطار رقم 159 – مميز
يبدأ القطار في التحرك من محطة القيا بالأقصر في الساعة 6:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:10.


قطار رقم 983 – مكيف
يبدأ في التحرك من أسوان بتوقيت الساعة 7:30، ليصل محطة المنيا الساعة 6:15.


قطار رقم 1983 – مكيف
يقوم من محطة المنيا بتوقيت الساعة 6:15 ويصل القاهرة بتمام الساعة 9:30 صباحًا.


قطار رقم 981 – مكيف
يبدأ في الانطلاق من محطة أسوان في تمام الساعة 10:30 وينهي رحلته في محطة السكة الحديد بسوهاج الساعة 17:45

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