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أخبار العالم

الصحة البريطانية: جونسون عاد لقيادة الحكومة بكامل صحته

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:31 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم، الإثنين، عن تمتع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بكامل صحته، حيث عاد لقيادة حكومة بلاده، عقب التعافي من فيروس كورونا المستجد. 

ورجحت صحيفة تليجراف البريطانية، قيام رئيس الوزراء بوريس جونسون بتخفيف إجراءات الإغلاق في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد قبل الموعد المحدد في الـ 7 مايو المقبل. 

وقالت الصحيفة: "7 مايو هو الذي سيكون على الحكومة البريطانية قانونيا مراجعة إجراءات الإغلاق، إلا أنه ربما سيقوم بوريس جونسون بتغيير هذه القيود في وقت أبكر من ذلك". 

ومن المقرر أن يعود رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى مهام عمله اليوم الإثنين، عقب الشفاء بشكل كامل من فيروس كورونا المستجد، حيث سيظهر في مؤتمر صحفي. 

وكشف جونسون عن إصابته بفيروس كورونا المستجد في أواخر مارس الماضي، وتم نقله إلى العناية المركزة في أوائل أبريل الجاري. 

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