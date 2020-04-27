AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالأبيض.. منة عرفة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:42 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
نشرت الفنانة منة عرفة صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلسة تصوير.

وتألقت منة عرفة بإطلالة ناعمة ، وهي مرتدية بلوزة باللون الابيض من الجبير بنصف كم ، على أحدث صيحات الموضة، ونسقت عليها بنطلون جيمز ممزقا. 

ووضعت منة عرفة لمسات جمالية صارخة، حيث استخدمت اللون البني في الشفاه مع لمسات البلاشر المميز.

واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة مع ترك خصلاته منسدلة دون وضع أي اكسسوارات.

وكتبت منة في تعليق علي صورتها " Be such a beautiful soul that people crave your vibes"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدلة كلاسيكية وماكياج صارخ.. جوهرة في أحدث جلسة تصوير

بعد بلوفر محمد حماقي الممزق.. عمرو سعد يثير الجدل بملابس غريبة

بفستان ستان.. شذى حسون تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

محتشمة وأنيقة.. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بنفس الملابس.. داليا البحيرى وابنتها يتألقان فى أحدث جلسة تصوير

بلوزة تايجر .. دومينيك حوراني تخطف الأنظار على إنستجرام

ترشيحاتنا

أوس أوس يوجه رسالة إلى تامر حسني

بـ هاشتاج طبقوا البحوث.. طلاب الجامعة الكندية يثورون على الاختبارات الإلكترونية

بدون حرمان.. ريجيم الأسبوع الأول من رمضان

دراسة تنصح بتعزيز الحمية الغذائية للإنسان بفيتامين ج وعنصر الزنك

فضل الاستغفار وفوائده .. 13 مكافأة ربانية تفوز بها .. وهذه أفضل صيغة له

مدرب الزمالك يعترف: لم نستحق التتويج بدوري أبطال افريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض.. منة عرفة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

تقيؤ وضيف التنفس.. أعراض تنذرك بالإصابة بمرض خطير

بدون حرمان.. ريجيم الأسبوع الأول من رمضان