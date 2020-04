بالأبيض.. منة عرفة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة منة عرفة صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلسة تصوير.





وتألقت منة عرفة بإطلالة ناعمة ، وهي مرتدية بلوزة باللون الابيض من الجبير بنصف كم ، على أحدث صيحات الموضة، ونسقت عليها بنطلون جيمز ممزقا.





ووضعت منة عرفة لمسات جمالية صارخة، حيث استخدمت اللون البني في الشفاه مع لمسات البلاشر المميز.





واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة مع ترك خصلاته منسدلة دون وضع أي اكسسوارات.





وكتبت منة في تعليق علي صورتها " Be such a beautiful soul that people crave your vibes"