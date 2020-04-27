AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

استقرار العملات العربية والأجنبية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 27-4-2020

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:24 ص
عملات
عملات
Advertisements
محمد يحيى

شهدت اسعار صرف العملات العربية والأجنبية استقرارا في مستهل تعاملات منتصف أيام الأسبوع و المحددة اليوم الإثنين 27-4-2020، وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري؛ حيث سجل الدولار كأحد العملات الدولية، ثباتا عند 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.


واستقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه ليسجل 16.98 جنيه للشراء و 17.09جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه نحو 19.42 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع، أما الـ100 ين ياباني مقابل الجنيه فوصلت لـ 14.6 جنيه للشراء و 14.7 جنيه للبيع.


وكذلك اليوان الصيني اذ وصل لـ 2.21 جنيه للشراء و 2.23 جنيه للبيع.


وعلي مستوي العملات العربية، استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء و 4.2 جنيه للبيع، بالاضافة للدينار الكويتي باعتباره أعلي سعر صرف علي مستوي العملات؛ ليسجل 50.43 جنيه للشراء و 50.83 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 4.27 جنيه للشراء و 4.3 جنيه للبيع.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تباين أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم.. الدولار بـ 15.66 جنيه للبيع.. والريال السعودى بـ4.13 جنيه للشراء.. والذهب عيار 21 يستقر عند 692 جنيها للجرام

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 8 -3- 2020

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد

استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.. ثبات الدولار عند 15.78 جنيه.. واليورو بــ17.21 جنيه.. واليوان الصيني بــ2.23 جنيه.. والذهب عيار 21 يسجل 736 جنيها

استقرار الدولار وتراجع العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 21-4-2020

استقرار سعر العملات الأجنبية خلال مستهل تعاملات اليوم.. الدولار بـ 15.68 جنيه.. واليورو يسجل 17.15 جنيه.. والاسترليني يتراجع 13 قرشا.. والذهب عيار يستقر عند 738 جنيها للجرام

ترشيحاتنا

دعاء الرزق بعد صلاة الفجر من 37 كلمة لقضاء الدين وانجاب البنين وتنزل الخيرات

لمرضى السكرى.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على الصحة والوزن خلال شهر رمضان

بدون حرمان.. ريجيم الأسبوع الأول من رمضان

راضخًا للأندية.. اتحاد الكرة يدرس التراجع عن هذا القرار

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 27-4-2020 .. فيديو

عشان راحتك.. طرق بسيطة للتنظيف خلال نهار رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض.. منة عرفة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

تقيؤ وضيف التنفس.. أعراض تنذرك بالإصابة بمرض خطير

بدون حرمان.. ريجيم الأسبوع الأول من رمضان