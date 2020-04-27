استقرار العملات العربية والأجنبية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 27-4-2020

شهدت اسعار صرف العملات العربية والأجنبية استقرارا في مستهل تعاملات منتصف أيام الأسبوع و المحددة اليوم الإثنين 27-4-2020، وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري؛ حيث سجل الدولار كأحد العملات الدولية، ثباتا عند 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.





واستقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه ليسجل 16.98 جنيه للشراء و 17.09جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه نحو 19.42 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع، أما الـ100 ين ياباني مقابل الجنيه فوصلت لـ 14.6 جنيه للشراء و 14.7 جنيه للبيع.





وكذلك اليوان الصيني اذ وصل لـ 2.21 جنيه للشراء و 2.23 جنيه للبيع.





وعلي مستوي العملات العربية، استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء و 4.2 جنيه للبيع، بالاضافة للدينار الكويتي باعتباره أعلي سعر صرف علي مستوي العملات؛ ليسجل 50.43 جنيه للشراء و 50.83 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 4.27 جنيه للشراء و 4.3 جنيه للبيع.