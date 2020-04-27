هل الغرغرة في نهار رمضان تفطر الصائم؟.. أمين الفتوى يجيب

وجه شخص سؤالا إلى الشيخ عبد الحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا يقول فيه: "هل الغرغرة في نهار رمضان تفسد الصوم؟".
رد الشيخ الأطرش قائلا: نعم تفطر الصائم، لأن الماء فيها يصل للحلق، وإذا وصل الماء الحلق أفطر الصائم، أما المضمضة التي للفم أثناء الوضوء مثلا فلا شيء فيها.
هل المضمضة بالدواء في الفم تفطر الصائم؟
حكم صيام من استيقظ على جنابة؟
قال الشيخ أشرف الفيل الداعية الإسلامي يشترط أن تسبق النية صيام الفريضة وهو "صيام شهر رمضان والكفارات والنذر والقضاء" مشددا على وجوب تبييت النية قبل أذان الفجر.
وأضاف خلال إجابته على أسئلة المشاهدين بأحد البرامج الفضائية، قائلا: إذا نوى الشخص من الليل أنه سيصوم غدا وإذا وقع في الجنابة قبل الفجر كأن يكون عاشر زوجته واستيقظ في الصباح على جنابة فصومه صحيح وليس عليه شيء فليغتسل منها ويكمل صوم يومه.
وتابع أما صيام النافلة فلا يشترط فيه تبييت النية قبلها كأن يجامع الرجل زوجته قبل الفجر ويستيقظ صباحا ويدرك أن هذا اليوم صيامه سنة كأن يكون يوم عاشوراء او يوافق يوم اثنين أو خميس فهنا يجوز له أن يغتسل ويقول "إني صائم" فهذا جائز واستدل العلماء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ ذات يوم وسأل عائشة ماذا عندنا من طعام ؟، فقالت: ما عندنا من طعام، فقال النبي: إني اليوم صائم.
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