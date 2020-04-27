هل الغرغرة في نهار رمضان تفطر الصائم؟.. أمين الفتوى يجيب

رد الشيخ الأطرش قائلا: نعم تفطر الصائم، لأن الماء فيها يصل للحلق، وإذا وصل الماء الحلق أفطر الصائم، أما المضمضة التي للفم أثناء الوضوء مثلا فلا شيء فيها.

هل المضمضة بالدواء في الفم تفطر الصائم؟

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن مضمضة الفم كعلاج لا تُفطر الصائم، بشرط واحد.



