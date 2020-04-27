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برلمان

القصبى يعزي والد الشهيد الصباغ ويؤكد إطلاق اسمه على مدرسة بـ إخناواى

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:08 م
صدى البلد
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فريدة محمد
أجرى الدكتور عبدالهادى القصبى زعيم الأغلبية بمجلس النواب ورئيس ائتلاف دعم مصر اتصالا بإبراهيم الصباغ والد الشهيد محمد إبراهيم الصباغ حيث قدم واجب العزاء داعيا المولى سبحانه و تعالى أن يتغمد شهيدنا بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته.

وأبلغ لقصبى والد الشهيد أنه لحظة وصول خبر الاستشهاد إليه بادر بالاتصال بمحافظ الغربية طارق رحمى و طلب منه إطلاق اسم الشهيد نقيب طيار محمد الصباغ على مدرسة اخناواى الابتدائية رقم (٢) تخليدا لذكراه و إعلاء لقيمة الشهادة و البطولة دفاعا عن مصرنا الغالية و قد بادر المحافظ طارق رحمى بالموافقة الفورية تقديرا منه و عرفانا لما قدمه الشهيد فى سبيل وطنه الغالي.

من جانبهم تقدم أهالى قرية إخناواي بمركز طنطا بالشكر لمحافظ الغربية والشكر للنائب والأب والإنسان الدكتور عبدالهادى القصبى على موقفه الخلوق تجاه أهل القرية وبالأخص أسرة الشهيد داعيا المولى عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه.
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