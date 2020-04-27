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فن

رمضان زمان.. مسلسل الليل وآخره عمل درامي يوضح دور الأخ الأكبر تجاه أشقائه

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:33 م
مسلسل الليل واخره
مسلسل الليل واخره
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عمر صبحي
استطاع كلا من المؤلف محمد جلال عبد القوي والمخرجة رباب حسين ، صناعة عمل درامي مصري يوضح دور الاخ تجاه أشقائه للحفاظ علي مستقبلهم  و ترك مسلسل "الليل واخره" بصمته  في أذهان المصريين ، من خلال السطور التالية تعرف علي سر نجاح مسلسل "الليل واخره.

مسلسل "الليل واخره" مسلسل مصري أنتج عام 2003 ، تم عرضه في شهر رمضان المبارك ويتكون من 34 حلقة ، وحصد العديد من الجوائز 

1 ابطال مسلسل "الليل واخره" 
يضم مسلسل "الليل واخره" نخبة كبيرة من الفنانين من أبرزهم الفنان يحيي الفخراني و راشوان توفيق و طارق لطفي و ابراهيم يسري و الفنانة نهال عنبر و هدي سلطان و سعاد نصر وغيرهم من الفنانين ، المسلسل من تأليف محمد جلال عبد القوي والمخرجة رباب حسين  .

2 قصة مسلسل "الليل واخره" 
تدور قصة مسلسل "الليل واخره" حول عائلة "عمران المنشاوي" وتتكون من الاخ الأكبر ويدعي رحيم المنشاوي و أشقائه وهم  المستشار المنشاوي و زين الظابط و رئيس التحرير ، وساعد الاخ الأكبر رحيم والده في رفع اسم العائله لبناء ثروة كبري  وكان علي رحيم دور كبير في "تعليم" أشقائه الذكور والإناث  حتي يجعل لهم مناصب كبيرة في الدولة مع العلم ان رحيم ليس متعلم ولكنه يعرف الكتابة والقراءة فقط ، ووقع رحيم في قصة حب بينه وبين  راقصة تدعي "حسنات" و منا هنا يولد الصراع بينه وبين أشقائه بسبب رفضهم زواجه منها حتي لا يتشوه اسم العائلة 

3 جوائز مسلسل "الليل واخره"
نال  الفنان يحيي الفخراني علي جائزة أفضل ممثل  في تلك الوقت بعد دوره في مسلسل "الليل و اخره"  بينما نالت الفنانة نيرمين الفقي جائزة أفضل ممثلة علي دور "حسنات" .
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