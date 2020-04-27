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توك شو

أخطر عناصر العصابة.. أحمد موسى يعرض لحظة القبض على حازم أبو إسماعيل

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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توك شو
استعرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو للحظة القبض على الإرهابي حازم صلاح أبو إسماعيل.


وقال موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"على قناة صدى البلد: "اتقبض على حازم أبو إسماعيل في الدقي والمنطقة كانت تصفق وتزغرد"، مردفا: "أبو إسماعيل من أخطر عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، خيرت الشاطر أهبل".


وتابع: "بعرض لحظة القبض عليه عشان تشوفوا عملتوا إيه، استدعيتوا الجيش وواجهتوا التيار اللي حاول تقسيم الوطن واللعب باسم الدين بمشاركة أعوانهم في ذلك الوقت".


وأضاف: "محمد بديع دخل إلى ميدان الشهيد هشام بركات مرتديا نقابا، ثم هرب بعد فض الميدان وأقام في عمارة محيطة وبعد دخول الشرطة أكثر من مرة للشقة المقيم بها يجدون جميع المقيمين مرتدين النقاب وفي المرة الأخيرة بعد نزولهم عادوا سريعا على غير المتوقع وعثروا على بديع بعد أن خلع النقاب".

وأردف "صفوت حجازي حاول الهروب إلى ليبيا للانضمام إلى الجماعات الإرهابية في سوريا وأنكر علاقته بالإخوان".
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