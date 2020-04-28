الدفاع عن مصر شرف.. عائشة الرشيد تقصف جبهة الكويتي أسامة الخشرم

ردت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، على المواطن الكويتى أسامة الخشرم الذى شن هجوما ضدها لدفاعها عن مصر والإمارات وعن قيادتها وشعبها بعد الحملات الموجهة والمدفوعة من جماعات الإخوان.

وقالت "الرشيد"، فى رسالة بثتها عبر صدى البلد"، إن مصر قلب العروبة النابض والكويت هى أول بلد مدت يد العون لها فى ثورتها على حكم الإخوان فى 30 يونيو وعلاقات البلدين متجذرة لن يهزها الذباب الإلكترونى المدفوع من جماعة الإخوان وحزب الله وأمثالهم ، قائلة: الدفاع عن مصر شرف وليس عارا والرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد شرفاء في زمن عز فيه الشرف وسأظل أدافع عن مصر والإمارات فكل منهما بلدى الثانى وسأتصدى لكل من تسول له نفسه أن يقترب منهما بكلمة.





ووجهت رسالة للخشرم: أنت وغيرك لا يزايد فيكم أحد على وطنيتى فأنا كويتية بالتأسيس وأحب بلدى وقائدها.. إما أن تكون رجلًا أو تكون رجلا بالتقسيط انت وأمثالك إخوان الشر حاقدين على مصر.