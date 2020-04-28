آرسنال يحدد سعرا مفاجئا لبيع أوباميانج في ميركاتو الصيف المقبل

حددت إدارة نادي آرسنال الإنجليزي سعرًا مفاجئًا للتخلي عن خدمات لاعب الفريق، بيير إيميريك أوباميانج، في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.





وسينتهي العقد الحالي للاعب الجابوني في ملعب الإمارات في يونيو 2021.





وحاولت إدارة الجانرز إقناع أوباميانج بفكرة التوقيع على عقد جديد، ولكنها فشلت .





وأدى ذلك الأمر إلى انتشار التكهنات بشأن مستقبل أوباميانج، حيث ارتبط بخطوة الرحيل نهاية الموسم الحالي.





وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن آرسنال قرر تحديد سعر بيع أوباميانج تمهيدًا لرحيله في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأفادت بأن مسؤولي آرسنال حددوا سعر بيع أوباميانج بـ 30 مليون جنيه إسترليني.





وأشارت إلى أن إدارة آرسنال اضطرت لتخفيض سعر بيع أوباميانج، حيث تدرك جيدًا انخفاض القدرة المالية للأندية الأوروبية في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.





وأوضحت الصحيفة أن آرسنال يفضل بيع أوباميانج مقابل سعر منخفض في الصيف القادم، على أن يرحل مجانًا عند انتهاء عقده.





يُذكر أن أوباميانج مطلوب لدى أكثر من نادِ، مثل برشلونة وتشيلسي وإنتر ميلان.