AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

آرسنال يحدد سعرا مفاجئا لبيع أوباميانج في ميركاتو الصيف المقبل

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:46 ص
أوباميانج
أوباميانج
Advertisements
محمد رشاد
حددت إدارة نادي آرسنال الإنجليزي سعرًا مفاجئًا للتخلي عن خدمات لاعب الفريق، بيير إيميريك أوباميانج، في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وسينتهي العقد الحالي للاعب الجابوني في ملعب الإمارات في يونيو 2021.

وحاولت إدارة الجانرز إقناع أوباميانج بفكرة التوقيع على عقد جديد، ولكنها فشلت .

وأدى ذلك الأمر إلى انتشار التكهنات بشأن مستقبل أوباميانج، حيث ارتبط بخطوة الرحيل نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن آرسنال قرر تحديد سعر بيع أوباميانج تمهيدًا لرحيله في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأفادت بأن مسؤولي آرسنال حددوا سعر بيع أوباميانج بـ 30 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن إدارة آرسنال اضطرت لتخفيض سعر بيع أوباميانج، حيث تدرك جيدًا انخفاض القدرة المالية للأندية الأوروبية في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن آرسنال يفضل بيع أوباميانج مقابل سعر منخفض في الصيف القادم، على أن يرحل مجانًا عند انتهاء عقده.

يُذكر أن أوباميانج مطلوب لدى أكثر من نادِ، مثل برشلونة وتشيلسي وإنتر ميلان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برشلونة ينافس سان جيرمان ومان يونايتد للحصول على أوباميونج

ريال مدريد يقترب من ضم أفضل لاعب في إفريقيا

رئيس اتحاد الجابون يحرض أوباميانج على مغادرة أرسنال

ريال مدريد يتحرك لخطف أوباميانج من برشلونة

أوباميانج يطالب آرسنال بالموافقة على رحيله

إنتر ميلان يستقر على ضم جيرو.. ويحدد 5 بدلاء لمارتينيز

ترشيحاتنا

أحمد عادل: الخطيب ينهي أي صفقة في 18 ثانية.. وبيراميدز له تأثير سلبي على الدوري

شاهد.. احتفالات في ليبيا بعد قبول حفتر التفويض لإدارة البلاد

فاطمة الزهراء.. تعرف على وصيتها و5 ألقاب لها من المفتي السابق

بالأحمر الناري.. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

عدد غزوات الرسول و أسماؤها بالترتيب

جامعة أمريكية تكشف عن أعراض كورونا ودرجاتها

AdvertisementS

أخبار النادي الأهلي.. 8 قرارات مهمة من مجلس الخطيب.. بالأسماء.. 14 لاعبا تحت مفرمة الرحيل

مرضيش يطلع معاه في البرنامج.. خالد الغندور يشكو طارق حامد لـ مرتضى منصور

أحمد عادل: الخطيب ينهي أي صفقة في 18 ثانية.. وبيراميدز له تأثير سلبي على الدوري

أخبار الزمالك.. الغندور يشعل أزمة بين طارق حامد ومرتضى منصور.. بنشرقي يقترب من الرحيل

شوبير يكشف بنود عودة الدوري المصري يوليو المقبل..فيديو

تقاير: هاني أبوريدة يفاجئ الجميع وينوي الترشح لـ رئاسة الكاف

لا يوجد أفضل من الأهلي والزمالك.. الحاج ضيوف يوضح تأثير ساديو ماني على أداء محمد صلاح

نجم الأهلي السابق: حسام البدري سبب رحيلي عن القلعة الحمراء

أنا الكابتن 1.. القائد التاريخي لـ بتروجت: أخطأت في بداياتي.. وكنت قريبا من الأهلي في 2009

أبرزهم محمد صلاح وميدو .. روما يستعيد ذكريات لاعبيه العرب.. فيديو

أخبار الرياضة السعودية.. جوميز يقترب من الرحيل عن الهلال

الحاج ضيوف: تمنيت اللعب بجوار الماجيكو.. ولو كان برازيليًا لأصبح أفضل لاعبي العالم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في رمضان.. نظام دايت ينقصك 10 كيلو من وزنك

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

الأكثر فخامة.. رولزرويس جوست 2021 تظهر في شكلها المتوقع..صور