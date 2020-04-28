بعد إصابة ٩حالات بـ كورونا.. إغلاق مبنى الباطنة بمستشفى جامعة المنصورة

قررت جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، إغلاق المبنى الخاص بمستشفى الباطنة، مع عزل جميع الأطقم الطبية من أطباء وممرضين عقب ظهور 9 حالات إيجابية مصابة بـ كورونا.



وشمل القرار غلق المبنى بجميع أقسامه كإجراء احترازي لحين فحص جميع المخالطين للحالات الإيجابية.



وذكرت جامعة المنصوره فى بيان لها أن مريضة بقسم الأعصاب جاءت مصابة بارتفاع فى درجة حرارتها، وتم عمل أشعات وأخذ المسحات منها، وتبين إصابتها بفيروس كورونا وتم نقلها لمستشفى العزل.



كما تبين إصابة 9 حالات بينهم 3 مرضى و6 من التمريض، وتم نقلهم للعزل لتلقى العلاج.



وأضاف البيان: "تم إغلاق مبنى الباطنة الخاصة بجميع أقسامه، وعزل جميع العاملين به لحين فحص المخالطين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث يوجد حوالى ٦٠ من العاملين والأطقم الطبية".





