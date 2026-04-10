كان عايز يركبها العربية.. القبض على محاسب تحرش بفتاة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة إحدى الفتيات من قائد سيارة لقيامه بالتحرش بها أثناء سيرها بأحد الشوراع بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلى) وأقرت بتضررها من قيام قائد سيارة ملاكى بالتحرش بها لفظياً حال سيرها بدائرة القسم من خلال محاولة إقناعها بإستقلال سيارته.

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (محاسب - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





