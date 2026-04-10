القبض على طرفي مشاجرة بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة إحدى السيدات لقيام (4 أشخاص) بالتعدي على شقيقها بالضرب بكفرالشيخ.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 8 الجاري حدثت مشاجرة بين طرف أول (الظاهر بمقطع الفيديو وشقيقته القائمة على تصوير المقطع) ، طرف ثان (4 أشخاص) جميعهم مقيمون بدائرة المركز، لخلافات مالية بينهم حول بيع الطرف الأول منزل للطرف الثانى تبادلوا خلالها التعدى بالضرب دون حدوث إصابات ، وقيام ناشرة المقطع بتصوير شقيقها ملقى على أحد الأسرة بإحدى المستشفيات فـى محاولة منها للنيل من الطرف الثانى لذات الخلافات.

أمكن ضبط طرفـى المشاجرة ، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





