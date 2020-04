قرارات جديدة لمحافظ الإسماعيلية لمواجهة كورونا

ووجه صاحبي المعمل والصيدلة بتطهير وتعقيم تلك الأماكن يوميا وتوفير كافة مستلزمات الوقاية الشخصية لطاقم العاملين والعهد بمتابعة التزام العاملين بالإجراءات الوقائية. كما تضمن القرار رقم ٢٥٧ الموافقة على إعادة فتح صيدلية الدكتورة ريهام رشاد بالتل الكبير وصيدلية الدكتورة ولاء حسن الصادق بالتل الكبير وعيادتى الدكتور محمد عوض بكل من التل الكبير والاسماعيلية وعيادة الدكتور سعيد عبد الباقى بالتل الكبير وعيادة الدكتور عادل عاشور بالتل الكبير مع التزام أصحاب تلك الصيدليات والعيادات بمواصلة واستمرار أعمال التطهير والتعقيم اليومى لتلك الأماكن وتوفير كافة المستلزمات الوقائية. Sent from myMail for iOS.

أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية القرارين رقم ٢٥٦و٢٥٧، اليوم الأثنين، تضمنا الموافقة على إعادة فتح وتشغيل عدد من العيادات والصيدليات السابق إغلاقها لفترة ١٤ يوما بعد تعليمها وتطويرها. وقد شمل القرار رقم ٢٥٦ إعادة فتح معمل القناة التحاليل الطبية الكائن ببرج الكاميليا لنطاق حى ثان الاسماعيلية الصيدلية دكتورة منى دبور الكائنة بشارع عبد العزيز غيط جمعية الرئيسية بلوك ٧ أرض الجمعيات بحى ثالث.