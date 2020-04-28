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أخبار العالم

أمل جديد لعلاج كورونا.. نجاح تجربة اللقاح البريطاني على القرود

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:29 م
نجاح تجربة اللقاح
نجاح تجربة اللقاح البريطاني على القرود
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صدى البلد
كشف موقع "بيزنيس إنسايدر" البريطاني عن نجاح  العقار الذي طورته جامعة أوكسفورد لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، بعد تجربته على 6 قرود أصيبوا بالفيروس، مشيرا إلى أن القرود تعافت من الفيروس. 

والنتيجة هي علامة مبكرة واعدة للقاح، الذي يتم حاليا تجربته سريريا على البشر. ومع ذلك، يبقى علاج البشر من الفيروس يحتاج إلى أشهر حتى في أفضل سيناريو.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن تجربة القرود جرت في مارس الماضي من قبل العلماء التابعين للحكومة في مختبر "روكي ماونتن" في هاميلتون بولاية مونتانا. 

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن القرود الستة تعرضوا لمستويات عالية من الإصابة بفيروس كورونا، وتمت معالجتها بعقار أنتجه معهد جينر بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وأضافت أن القرود لم تعان من أي تأثيرات مرضية، وظلت بصحة جيدة طوال 28 يوما بعد حقنها بالعقار. 

ونقلت الصحيفة عن فنسنت مونستر رئيس وحدة بيئة الفيروسات في المختبر قوله إن قرود من نوع "مكاك ريسوسي" تعتبر الأقرب إلى الإنسان.

ويقود معهد جينر، الذي يعمل كجزء من مجموعة أكسفورد للقاحات، السباق العالمي لقاح لفيروس كورونا المستجد، وتعهدت حكومة بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بدفع 25 مليون دولار مقابل تجارب العلاج. 

ويسمى الدواء  hAdOx1 nCoV-19 التي تمت تجربته على القرود، ومن المقرر أن تبدأ التجارب على البشر بعد غد الخميس، وأن تنتهى التجارب بحلول سبتمبر المقبل. 
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