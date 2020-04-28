علوم حلوان : سيتم تقييم طلاب النقل بمشاريع بحثية .. ونعد نموذجا استرشاديا للطلاب

استعرض مجلس كلية العلوم بجامعة حلوان اليات تقيم طلاب سنوات النقل وتطبيق الامتحان الالكترونى و المشاريع البحثية .





واستمعت عميدة الكلية الدكتور عماد ابو الدهب و اساتذة الفرق الدراسية و اعضاء المجلس لرغبات الطلاب و مطالبهم و تم اقرار الاتى :









١- سيتم تقيم المقررات من خلال وسيلة من الوسائل الاتية ( مشروع بحث - بحث مرجعى - بحث ذات طابع خاص) ويتم تحديدها طبقا لحالة لكل مقرر





٢- يتم الاعلان عن الموضوعات البحثية إعتبارا من ١/٥/٢٠٢٠ حتى ٧/٥/٢٠٢٠ ويقترح ثلاث موضوعات بحثية على الاقل ويتم الاعلان عنها على الموقع الالكتروني الخاص بالكلية









٣- سيتم عمل نموذج استرشادى للأبحاث واعلانه على الموقع الالكتروني الخاص بالكلية





٤- يتم تسليم الأبحاث ابدا من ٣١/٥/٢٠٢٠





٥- يكون تقيم البحث (ناجح - راسب - لم يقدم ) فقط دون تقدير





٦- تؤجل امتحانات التخلفات لحين الانتهاء من فترة تعليق الدراسة





٧- إلغاء اعمال السنة للطلاب المقيدين بفرق النقل ما عدا العملى وسوف يتم التاجيل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة مع وجوب إستكمالهم لتلك التدريبات العملية قبل التخرج





٨- يحق للطالب فى حالة رسوبة فى البحث إعادة تقديم بحث اخر وسوف يتم تحديد تواريخ اعادة التقيم لاحقا





٩- بالنسبة للطلاب المستجدين بعذر والمحولين من قسم لقسم يتم بحث الامر وسوف يتم الرد عليه فى اقرب وقت