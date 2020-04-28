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تعليم

علوم حلوان : سيتم تقييم طلاب النقل بمشاريع بحثية .. ونعد نموذجا استرشاديا للطلاب

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:02 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
استعرض مجلس كلية العلوم بجامعة حلوان اليات تقيم طلاب سنوات النقل وتطبيق الامتحان الالكترونى و المشاريع البحثية . 

واستمعت عميدة الكلية الدكتور عماد ابو الدهب و اساتذة الفرق الدراسية و اعضاء المجلس لرغبات الطلاب و مطالبهم و تم اقرار الاتى : 


١- سيتم تقيم المقررات من خلال وسيلة من الوسائل الاتية ( مشروع بحث - بحث مرجعى - بحث ذات طابع خاص) ويتم تحديدها طبقا  لحالة لكل مقرر

٢- يتم الاعلان عن الموضوعات البحثية إعتبارا من ١/٥/٢٠٢٠ حتى ٧/٥/٢٠٢٠ ويقترح ثلاث موضوعات بحثية على الاقل ويتم الاعلان عنها على الموقع الالكتروني الخاص بالكلية 


٣- سيتم عمل نموذج استرشادى للأبحاث واعلانه  على الموقع الالكتروني الخاص بالكلية 

٤- يتم تسليم الأبحاث ابدا من ٣١/٥/٢٠٢٠ 

٥- يكون تقيم البحث (ناجح - راسب - لم يقدم )  فقط دون تقدير 

٦- تؤجل امتحانات التخلفات لحين الانتهاء من فترة تعليق الدراسة

٧- إلغاء اعمال السنة للطلاب المقيدين بفرق النقل ما عدا العملى وسوف يتم التاجيل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة مع وجوب إستكمالهم لتلك التدريبات العملية قبل التخرج

٨- يحق للطالب فى حالة رسوبة فى البحث إعادة تقديم بحث اخر وسوف يتم تحديد تواريخ اعادة التقيم لاحقا 

٩- بالنسبة للطلاب المستجدين بعذر والمحولين من قسم لقسم يتم بحث الامر وسوف يتم الرد عليه فى اقرب وقت
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