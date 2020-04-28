شعائر وطقوس رمضان فى الشوارع بقرى المنوفية ..صور

بالرغم من غلق المساجد ومنع الصلاة فيها مؤقتًا للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، إلا أن المصريين لا يتوقفون عن أداء فروضهم ، فدائما ما يعرف عن المصريين أداء شعائرهم الدينية كصلاة التراويح التى تقام بعد صلاة العشاء مباشرةً.





وطالما كانت صلاة التراويح هى صفة تميز المساجد فى شهر رمضان الكريم حين يكتظ المسجد بالمصلين ، فى محاولة منهم للخروج من رمضان وذنوبهم قليلة ، طالبين رحمة الله عز وجل .







فلا يزال المصريون يتمون جميع طقوسهم وشعائرهم الدينية التى تعبر عن فرحتهم بالأيام التى ينتظرونها كل سنة بفارغ الصبر، فبالرغم من حالة الطوارئ والإجراءات الاحترازية التى اتخذها مجلس الوزراء للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، حيث اتخذ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى عدة قرارات كان أحدثها فرض حظر التجوال من السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.



قام أهالى قرية أشمون بالمنوفية بالصلاة فى الشوارع أمام بيوتهم فى محاولة منهم لمجابهة الحالة التى تعيشها البلاد الآن ، فى حادثة تعد الأولى من نوعها ، وهى إنتشار وباء أثر على العالم أجمع ولكن علينا إتخاذ التدابير.









