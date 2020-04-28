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برلمان

100 جنيه غرامة .. صحة النواب تحذر المواطنين من عدم ارتداء الكمامات

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:24 م
الكمامات في المصالح
الكمامات في المصالح الحكومية
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القسم السياسي
أيد النائب سامي المشد امين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق المتولي حول ضرورة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في المصالح الحكومية التي تم فتحها للجماهير بعد تخفيف الحكومة لإجراءات الإغلاق، مشيرا إلى الموافقة علي تعديل قانون الأمراض المعدية من اللجنة التشريعية وأنه بمرحلة التعديل لإطلاقه خلال أيام وتطبيقه على المواطنين.


وأوضح " النائب " في تصريح خاص لـ "صدي البلد" أن جميع المصالح الحكومية ستزود ببوابات الكترونية للتعقيم وأن الحكومات دعمت تلك المصالح بالادوات الطبية الازمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للموظفين للوقاية من فيروس كورونا، موكدًا أن القانون سيلزم جميع المواطنين بارتداء الكمامات داخل المصالح الحكومية والمواصلات العامة.

وأضاف "المشد"  أن الحكومة مازالت توفر الأدوات الطبية بأسعار مخفضة لمراعاة المواطنين ضعف الدخل داخل منافذ البيع التابعة للجيش، مشددا على أن من يخالف تلك القوانين سيتعرض لغرامة مالية تصل إلى 100 جنيه.

وطالب "النائب " المواطنين الالتزام بالخطوات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ علي صحتهم وتجنب دفع الغرامة المالية، والحكومات بتشديد العقوبات علي من يخالف القانون.

والجدير بالذكر أن النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة،  قام بتقديم طلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في المصالح الحكومية التي تم فتحها للجماهير بعد تخفيف الحكومة لإجراءات الإغلاق، مثل الشهر العقاري والمحاكم. 

وأشاد متولي بقرار رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية الملزم للمترددين على المحكمة بارتداء كمامة الوجه، مؤكدا ضرورة تعميم القرار على جميع قطاعات الدولة العاملة والمؤسسات المختلفة، تنفيذا لتعليمات منظمة الصحة العالمية. 

وقال إن فائدة الكمامة لا تقتصر على المصابين بل تمتد كذلك إلى الشخص السليم، لأنها تحميه بشكل كبير إذا اضطر لمخالطة مرضى أو عند عدم قدرته لظرف ما على اتباع سياسة "التباعد الاجتماعي" لمسافة مترين على الأقل، مطالبا بإجبار المواطنين على ارتداء الكمامات، خاصة أن بعض الدول تفرض غرامات مالية على المواطنين الذين لا يرتدون الكمامات.
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