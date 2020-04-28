بإطلالة ناعمة .. نور اللبنانية تجذب متابعيها في أحدث ظهور

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مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.

وعلقت الممثلة نور

من كواليس حلقة النهاردة من مسلسل #البرنس. 🎥





وظهرت نور اللبنانية، وهي ترتدي فستان باللون الرمادي بأكمام طويلة، ويتوسطها حزام باللون الأسود وبقصة مميزة من الأسفل، هو ما أبرز من رقتها وجمال إطلالتها.





