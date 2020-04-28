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مرأة

بإطلالة ناعمة .. نور اللبنانية تجذب متابعيها في أحدث ظهور

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:54 م
نور اللبنانية
نور اللبنانية
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آية التيجي
شاركت الممثلة اللبنانية نور مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.

وعلقت الممثلة نور اللبنانية ببعض الكلمات، وقالت: من كواليس حلقة النهاردة من مسلسل #البرنس. 🎥

وظهرت نور اللبنانية،  وهي ترتدي فستان باللون الرمادي  بأكمام طويلة، ويتوسطها حزام باللون الأسود وبقصة مميزة من الأسفل، هو ما أبرز من رقتها وجمال إطلالتها.


وتركت نور  اللبنانية شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها


فيما لم تتكلف نور اللبنانية في وضع الماكياج أو ارتداء الأكسسورات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وجذابة كعادتها دائما.


وإليك الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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