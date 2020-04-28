باحثون فرنسيون يشرعون في دراسة تأثير النيكوتين كعلاج لفيروس كورونا

قال موقع mercurynews إن علماء فرنسيين، يستعدون لبدء تجربة بشرية لاختبار فرضيتهم القائلة بأن مادة النيكوتين يمكن أن تساعد الجسم في محاربة عدوى فيروس كورونا.









وأشار الموقع إلى ان التجربة ستشمل مجموعات من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى الذين يرتدون لاصقات النيكوتين ومجموعات أخرى ترتدي لاصقات وهمية. ثم سيتم اختبارهم لمعرفة ما إذا كان هناك اختلاف في كيفية استجابة أجسامهم للفيروس.









ولفت إلى أن التجربة التي بصددها الحديث هي استكمال لدراسة فرنسية، نُشرت هذا الشهر، وفقا لبيانات الصحة العامة التي يبدو أنها تظهر أن الأشخاص الذين يدخنون أقل عرضة للإصابة بـفيروس كورونا بنسبة 80٪ من غير المدخنين من نفس العمر والجنس.









وافترض العلماء في دراستهم أن مادة النيكوتين التي تدخل في صنع السجائر قد تؤثر على قدرة جزيئات فيروس «كورونا» على الالتصاق بمستقبلات في الجسم.









ونقل الموقع عن أستاذ علم الأعصاب بمعهد «باستور» في فرنسا، جان بيير شانغو ، قوله: "هناك الفيروس الذي يصل للمستقبلات، والنيكوتين يمنع ذلك، ثم ينفصلان".









وسيجرى اختبار مماثل على 400 شخص دخلوا إلى المستشفيات وهم يعانون من أعراض فيروس «كورونا» لفهم ما إذا كان النيكوتين يغيّر من تطور المرض.









وستبدأ التجربة في غضون ثلاثة أسابيع. وقال الباحثون إنهم سيتوخون الحذر حتى لا يشجع بحثهم الناس على التدخين لما له من آثار مضرة على صحة الإنسان. وقال شانغو: «سيكون هذا كارثيًا».